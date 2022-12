Confagricoltura. Tajani a Bonomi: nessuna decisione presa influenzata da esterno. Non gettiamo fango su Istituzioni

“Voglio difendere il parlamento europeo, credo sia mio dovere. Non è un parlamento di corrotti, non è vero che nelle istituzioni ci sono solo corrotti. I corrotti sono presenti dovunque, nella politica e nell’agricoltura, ma far passare l’idea che ogni decisione che viene presa a livello politico venga presa perché ci sono dei corrotti è falso. Questo lo dico anche al presidente di Confindustria Bonomi, che ha detto questo, ossia che le decisioni sono state influenzate dall’esterno. L’italiano è chiaro ed ha detto proprio questo. Io difendo l’istituzione democratica del parlamento europeo. Se gettiamo fango sulle istituzioni rischiamo di favorire populismo ed estremismi. Difendo il comportamento del presidente Metsola che ha difeso la trasparenza del parlamento Ue. È vero che ci sono tentativi di influenzare le decisioni ed è vero che ci sono anche pressioni degli Stati membri, ma allora dobbiamo essere più presenti e più autorevoli. Questo significa far contare l’Italia in Europa.”

Così Antonio Tajani, ministro affari esteri, nel corso dell’assemblea nazionale di Confagricoltura.

Abbiamo difeso noi italiani il blocco della produzione di auto non elettriche a partire dal 2035. Sono state scelte politiche, senza influenze esterne.

La vicenda del packaging, sono assolutamente contrario alla proposta della commissione Ue, così come sul Nutriscore o su alcune proposte green. Ma sono scelte politiche, dobbiamo pensare all’economia reale perché agricoltura e industria sono fondamentali per la crescita.

Il parlamento è una istituzione democratica dell’Ue e voglio difenderla. Ci sono le lobby ma sono pubbliche.

La politica a tutela dell’ambiente non può essere una politica che pone obiettivi irraggiungibili per industria e agricoltura, altrimenti si colpisce il tessuto connettivo di questi due comparti.

Si deve fare di più per l’economia reale in Italia e Ue. Come governo abbiamo una visione, voltiamo che l’Italia torni ad essere protagonista in Europa. Per questo ho anche aumentato il numero di diplomatici presso la rappresentanza italiana in Ue, perché le pressioni non si fanno solo coi soldi ma anche con la politica.

Vogliamo favorire l’Internazionalizzazione, ma non la delocalizzazione delle imprese. Favoriremo l’export dei nostri prodotti puntando sulle ambasciate, lavoreremo intensamente in Africa. Il comparto agricolo e industriale vogliamo renderlo protagonista.

La qualità del Made in Italy può essere strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della valorizzazione di un sistema italiano che conta quattro milioni di piccole e medie imprese. Anche tramite Svimez continueremo a sostenere le Pmi.