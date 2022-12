Confagricoltura, Urso: rivedere la strategia europea per lottare ad armi pari con Cina e Usa

"Vogliamo porre l'accento sulle imprese e sugli imprenditori. Il Made in Italy non è solo il luogo della produzione, ma la percezione della qualità globale, è un marchio percepito come simbolo delle nostre eccellenze, anche enogastronomiche, uno stile di vita e di una cultura. La manovra economica è un tassello della nostra legislatura che ha come obiettivo la crescita. Ci troviamo di fronte ad un nuovo mondo, con il ritorno della Cortina di Ferro . Noi veniamo da due assiomi: acquisto a basso costo di materie prime per vendere poi sul mercato cinese, ma questo asse è sparito. Per questo dobbiamo rivedere la strategia così da lottare ad armi pari con Oriente e Stati Uniti, serve una politica industriale europea, con la riforma degli aiuti di stato e un fondo sovrano destinato a questo".

Così Adolfo Urso, Ministro per le Imprese e il Made in Italy, in occasione dell'assemblea annuale di Confagricoltura.