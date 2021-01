Confagricoltura Veneto: Campi allagati, progetto di monitoraggio del Fratta Gorzone

“I nubifragi degli ultimi anni hanno fatto riemergere il problema annoso degli allagamenti lungo l’asta del Fratta Gorzone - sottolinea Michele Barbetta, presidente di Confagricoltura Padova, i cui terreni a Sant’Urbano erano finiti sott’acqua nel 2019 -. Il progetto della diversione idraulica promosso dalla Regione Veneto, grazie al quale le acque verrebbero immesse nell’Adige, potrebbe essere una soluzione, ma non basta. Sono 80 anni che sul Fratta Gorzone non viene fatta una manutenzione efficace e approfondita. Gli argini sono ridotti in maniera spaventosa, gli alberi non vengono tagliati e ostruiscono il passaggio dell’acqua. Perciò ho proposto questo intervento, che è stato già sottoposto all’assessore regionale Federico Caner e inviato al Genio Civile. Aspettiamo il via libera per intervenire con decisione e tempestività. Il Basso Padovano è un territorio estremamente fragile ma importantissimo per l’economia provinciale, di cui gli enti e le istituzioni devono prendersi cura. Soprattutto con gli eventi meteo imprevedibili e disastrosi causati negli ultimi anni dai cambiamenti climatici”.

