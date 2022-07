Confagricoltura Veneto, Giustiniani: Dimissioni Draghi, si apre uno scenario difficile per il Paese

“Le dimissioni del premier sono una triste notizia per il nostro Paese e per la nostra economia – sottolinea Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto -, in un momento in cui stiamo vivendo grandi difficoltà tra post pandemia, crisi energetica, aumento dei costi delle materie prime e un’inflazione che sta accelerando come non si vedeva da tempo, portando inevitabilmente all’aumento dei tassi di interesse. C’era un governo di unità nazionale che avrebbe dovuto portare a termine provvedimenti e riforme importanti per un Paese a rischio recessione, guardando all’interesse delle imprese, delle famiglie e di tutti i cittadini. In pieno conflitto bellico la caduta dell'esecutivo sarà anche un indebolimento sul fronte della politica europea, perché perderemo coesione e unità”.