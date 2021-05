Confagricoltura Verona: Nel Veronese tra dieci giorni al via la raccolta di ciliegie

Partirà tra una decina di giorni la raccolta di ciliegie nel Veronese, ma sotto il profilo quantitativo non sarà certamente un’annata da ricordare. Le gelate del 7 e 8 aprile hanno causato infatti danni consistenti alla produzione, soprattutto nelle zone di pianura e della media-bassa collina. E ora si guarda con preoccupazione alle piogge dei prossimi giorni, che potrebbero causare danni ulteriori.

“La raccolta delle ciliegie in provincia di Verona quest’anno sarà di entità contenuta – sottolinea Francesca Aldegheri, referente di giunta per il settore frutta di Confagricoltura Verona -. Nelle zone di pianura senza impianti antibrina le perdite sono dal 90 al 100 per cento. Non c’è una ciliegia sull’albero. Con gli impianti antibrina accesi i danni sono stati più contenuti: non ci sarà una piena produzione, ma un 70-80 per cento si è salvato. In collina medio bassa ci sono stati pure danni elevati in assenza di impianti, mentre in collina medio alta le temperature non sono andate sottozero come in pianura e la stagione era in fase meno avanzata di maturazione. Quindi buona parte della produzione si è salvata. I conti, comunque, li faremo in fase di raccolta, che inizierà intorno al 20 maggio , un po’ in ritardo rispetto alle stagioni precedenti perché in aprile le giornate erano molto fresche. Speriamo che il maltempo non rovini il poco che è rimasto. Prevedono acqua tutta la settimana e anche metà della prossima. Speriamo che non ci siano temporali incessanti e che le temperature non si abbassino, come accadde l’anno scorso. A inizio giugno furono i cerasicoltori della Val d’Alpone a subire i danni più consistenti delle piogge violente e persistenti, con perdite fino all’80 per cento dei frutti”.