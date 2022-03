Confcooperative, Gardini: sulla sanità serve partenariato con il privato, guai se il pubblico pensasse di fare tutto da solo

Confcooperative ha organizzato la tavola rotonda "La Santià di domani, tra interrogativi e incertezze. Il dibattito si è incentrato su come la pandemia abbia modificato i paradigmi dell'assistenza sanitaria e di come debba cambiare l'approccio alle cure, partendo dagli investimenti che il PNRR farà cadere su questo settore.

“Oggi raccontiamo il frutto del lavoro di tanti mesi, raccolto da chi guarda con ansia al sistema sanitario del paese. Dobbiamo capire dove stiamo andando e capire quale sistema vogliamo. L’assistenza primaria è necessaria? Dovremo affrontare l’assistenza domiciliare? Che ruolo avrà la cooperazione? Non ci siamo fermati mai in questi ultimi due anni e non lo possiamo fare ora. Serve una regia unica nazionale per regole d’ingaggio, capire il ruolo dello stato è quello del privato, poi servono reti professionali, è poi fondamentale la misurazione del ruolo e infine le risorse umane”. Così ha aperto Giuseppe Milanese, presidente di Confcooperative Sanità. Don Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, ha sottolineato come non bastino le dichiarazioni di facciata: "Il Covid ha mostrato i nostri limiti, non dobbiamo più mettere le toppe a un vestito, ma cambiarlo. Non basta dire che la sanità deve tornare sul territorio, ma dobbiamo capire come. Abbiamo troppo anziani non autosufficienti, ricordiamoci che ci sono 8 milioni di over 75".

"Abbiamo rifinanziato per i prossimi anni il fondo sanitario nazionale con la Legge di bilancio. Le risorse ci sono, anche grazie al Pnrr. La vera scommessa è saperle spendere in tempo, per regioni e comuni: la vera sfida è curare a casa", ha spiegato il consigliere Giuseppe Chiné, Capo di Gabinetto Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre Annamaria Parente, Presidente della Commissione Igiene e sanità, Senato della Repubblica ha parlato delle carenze subite durante i due anni di Covid: "Non deve più succedere che in pandemia si trascurino i malati oncologici. Dobbiamo garantire il diritto costituzionale alla salute e impegnarci in questo fine legislatura: serve programmazione sia in ambito centrale che periferico".

Paola Taverna, Vice Presidente del Senato della Repubblica ha voluto ribadire la centralità della persona: "Abbiamo portato in parlamento tutti questi temi, soprattutto su quello della longevità. Dobbiamo puntare sulle figure professionali e uscire da una visione ospedalocentrica. Non dobbiamo solo pensare alla cura, ma pensare alla persona, alla solitudine degli anziani, recuperare la dignità umana”.

“Anche il Pnrr ha un peccato originale, una matrice centralista rispetto ad un confronto con tutti gli attori in campo, compreso il privato. Oggi investiremo sulle strutture, ma dobbiamo lavorare sugli operatori socio-sanitari. La conferma arriva dalle richieste di aiuto alle aziende del terzo settore". Così è intervenuta Maria Teresa Bellucci, Commissione Affari sociali Camera Deputati .

Nicola Stumpo, Commissione Affari sociali Camera Deputati, ha spiegato come i fondi del PNRR non siano utilizzabili per quasiasi intervento: “Va ricordato che con il Pnrr possiamo solo fare progettazione e realizzazione di infrastrutture, non possiamo mettere soldi sugli stipendi. Dobbiamo comprendere le giuste aspettative, quello che si può fare. Dobbiamo capire come sia importante passare dalla cura alla prevenzione, la sanità non deve essere considerata un costo: il pubblico si deve occupare di questo”. Per fare il salto di qualità nell'assistenza sanitaria, Matteo Richetti, Commissione Igiene e sanità, Senato della Repubblica, ha chiesto una inversione di mentalità: "Dobbiamo mettere la testa delle cooperative sociali e sanitarie nelle case di comunità. Questa deve essere un punto di partenza, dobbiamo “avvolgere” la persona”.

A chiudere il panel è stato Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative: "Siamo consapevoli dei limiti della sanità, che necessità di una manutenzione emersa con il Covid. Non pariamo solo di struttura ospedaliera, ma di tutta la filiera socio-sanitaria. Serve un partneariato pubblico-privato. Guai se il pubblico pensasse di fare tutto da solo, vogliamo prenderci carico degli impegni con le nostre capacità per questo chiediamo uno sforzo alla politica”.