CONFEURO: COLMARE GAP INFRASTRUTTURALE PER UN’AGRICOLTURA COMPETITIVA IN EUROPA E NEL MONDO. CHIARE INDICAZIONI DA STUDIO NOMISMA PER ‘GROW’

Colpisce inoltre come anche il nord Italia - che dispone della migliore rete infrastrutturale del Paese - si trovi in una situazione di svantaggio nei confronti dei principali concorrenti europei: Regno Unito, Francia e Germania. Il ritardo infrastrutturale si traduce in mercati domestici poco efficienti e comporta una penalizzazione per le nostre imprese nella competizione sui mercati internazionali, in special modo quelli più distanti e con maggiori potenzialità di sviluppo. Gli investimenti sull’innovazione digitale e sulle infrastrutture materiali devono andare di pari passo se si vuole rendere la nostra agricoltura in grado di competere in Europa e nel mondo – conclude Tiso.

