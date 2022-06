Confeuro: Sblocco grano, a Kiev il premier Draghi è chiamato a svolgere ruolo decisivo

La visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev può essere determinante per trovare una soluzione al blocco delle esportazioni di grano – dichiara Andrea Michele Tiso. Secondo alcune stime, nei silos dell’Ucraina sono stoccati 25 milioni di tonnellate di cereali di cui molti Paesi, soprattutto quelli del Nord Africa e del Medio Oriente, hanno urgente bisogno. Per questo chiediamo al premier italiano il massimo impegno affinché il grano ucraino sia sbloccato e possa essere distribuito con l’obiettivo di scongiurare una crisi alimentare.

La priorità, in questo momento, è la definizione di corridoi sicuri per il trasporto del grano attraverso la messa in sicurezza delle acque portuali del Mar Nero – prosegue Tiso. Non bisogna tuttavia escludere l’opzione della rotta terrestre, che può offrire una valida alternativa in caso di difficoltà. Al tempo stesso è indispensabile una forte azione dei governi per evitare che i cereali, una volta sbloccati, siano oggetto di speculazioni che aggraverebbero la crisi dei prezzi colpendo in modo particolare i più poveri.

In queste ore il Governo italiano può svolgere un ruolo decisivo. All’esito dell’incontro con il presidente ucraino Zelensky sono legate le sorti della sicurezza alimentare di diverse aree del pianeta. È un momento cruciale e ci auguriamo che il nostro esecutivo faccia di tutto per ottenere un risultato positivo.