Confeuro, Tiso: con il progetto Agricolois per aiutare i piccoli produttori esclusi dalla Pac. VIDEOINTERVISTA

"Agricolis e' un progetto che la Confeuro ha stabilito di sviluppare nel corso del 2023 e riguarda sostanzialmente tutti i piccoli produttori esclusi dalla normativa PAC e che sono affezionati e amanti della terra. Noi li definiamo agricoltori invisibili, cioè coloro che tutti i giorni magari coltivano il proprio orticello, però non vengono considerati sostanzialmente dalle normative né comunitarie né nazionali, ma che poi effettivamente sono anche coloro che tramandano un po quelle che sono le origini e le tradizioni dell'agricoltura italiana".

Così ad AGRICOLAE Andrea Michele Tiso, presidente Confeuro, in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione.

"Riteniamo che questa categoria di produttori va in qualche modo tutelata, rappresentata e alla quale bisogna dare anche attenzione perché, anche se ora si parla di sovranità alimentare, di Made in Italy, anche queste persone lo rappresentano e, per una sovranità alimentare che tende a produrre nel Paese tutto quello di cui abbiamo bisogno non possiamo lasciare nulla al caso".

"Dobbiamo puntare al ricambio generazionale. Ci rivolgiamo ai coltivatori che praticano l'agroecologia, l'ecologia, l'agricoltura ecologica, che rispettano i cicli naturali, che rispettano l'ambiente, che producono fondamentalmente più che biologico.

Quindi vanno tutelati anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della sostenibilità sociale, anzi vanno in qualche modo incentivati perché parliamo di una bellissima attività che avvicina anche i giovani alla coltivazione. Il settore agricolo non deve essere visto come un ripiego, ma come un'opportunità, una prima opportunità di sviluppo sia personale, professionale. Cercheremo di dare anche il nostro contributo per migliorare alcuni aspetti della proposta di legge perché il Paese ha bisogno di un ricambio generazionale in agricoltura".

"Ritengo la nuova PAC estremamente farraginosa. Sicuramente alcuni aspetti sono del tutto condivisibili, tra cui l'attenzione alle pratiche ecologiche, l'attenzione al biologico, l'attenzione al sostenibile, anche dal punto di vista sociale.

Però l'applicazione in termini amministrativi è estremamente complessa e non è stato semplice fino a questo momento trasferire a coloro poi che devono produrre le opportunità che offre loro. Allo stesso tempo, purtroppo, gli scenari politici mondiali sono cambiati con la guerra che si è creata in Ucraina. Una PAC pensata qualche anno fa oggi non è più attuale, non risponde più alle esigenze del Paese ma non risponde più neanche all'esigenza dell'Europa, che ha bisogno di produrre al suo interno molto di più rispetto a quanto faceva prima e con la giusta qualità di prodotto".