Confeuro, Tiso: festeggiamo i nostri primi 20 anni puntando tutto sui giovani. Agricoltura volano di crescita economica e sociale – VIDEOINTERVISTA

"Oggi abbiamo festeggiato i primi 20 anni della nostra organizzazione, una giornata importante anche per il rinnovo delle cariche. Questo momento storico è molto importante per noi, perché dobbiamo incidere sul concetto di appartenenza. Le organizzazioni sindacali sono tali proprio per il proselitismo sindacale, non si può pensare solo servizi, altrimenti saremmo una società qualsiasi. Oggi abbiamo poi dato il via alla conferenza dei giovani di Confeuro, un organismo che guarda al futuro. Noi del resto siamo molto giovani e dobbiamo continuare ad esserlo, nutrendoci proprio delle idee dei nostri giovani. Negli ultimi anni l'agricoltura è diventata molto attraente per nuovi imprenditori agricoli e coltivatori diretti, c'è un ritorno e noi dobbiamo cavalcare quest'onda per renderla più funzionale al paese, sempre più grande, facendo si che il settore agricolo diventi lo strumento principale di volano di crescita economica e sociale. Ricordiamo che nei due anni di pandemia l'agricoltura non si è mai fermata e questo sta a significare anche per noi un elemento essenziale per la crescita dei ragazzi che fanno parte di Confeuro".

Così Andrea Michele Tiso, rieletto presidente di Confeuro durante la conferenza nazionale organizzata oggi a Roma.

Le dichiarazioni del presidente Tiso prima della rielezione

Il comunicato stampa Confeuro