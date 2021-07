Consorzi tutela, Centinaio (Mipaaf): Grazie a sinergia con Mise si torna a contrastare Italian Sounding

“La partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali così come le altre attività promozionali sono essenziali per far conoscere all'estero le eccellenze agroalimentari del nostro Made in Italy – aggiunge il sottosegretario -, nonché per contrastare l'italian sounding che ogni anno sottrae decine di miliardi di euro alla nostra economia. Una buona notizia per le nostre Dop Igp e un giusto riconoscimento per i Consorzi, visto il loro ruolo indispensabile sia per la tutela delle nostre Indicazioni geografiche, sia perché contribuiscono a far conoscere e a crescere i nostri migliori prodotti nel mondo”, conclude Centinaio.

