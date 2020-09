CONSUMI: COLDIRETTI, ARRIVA PRIMA SCUOLA DELL’OLIO SOTTO LE STELLE

Roma capitale dell’olio extravergine di oliva Made in Italy con la prima oasi dell’olio sotto le stelle al Parco Tor di Quinto con lezioni per svelare i segreti dell’oro verde, della sua scelta, dei suoi abbinamenti e anche per capire come leggere le etichette e difendersi da falsi e truffe. L’iniziativa nell’ambito della manifestazione Vinoforum 2020 da venerdì 11 settembre a domenica 20 settembre dalle 19 a mezzanotte è realizzata da Unaprol in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Evoo School e Campagna Amica. Per l’occasione – spiega Coldiretti – verranno schierati 40 oli extravergini d’Italia tra le eccellenze Dop e Igp per raccontare una filiera che da nord a sud dell’Italia coinvolge oltre 400 mila aziende agricole specializzate e che può contare sul maggior numero di olio extravergine a denominazione in Europa con un patrimonio di 250 milioni di piante e 533 varietà di olive, il più vasto tesoro di biodiversità del mondo.

