CONTE: COLDIRETTI, TAGLIO IVA SU VINO E CIBO SALVA SPESA ITALIANI

Il taglio dell’Iva sul vino e sui principali prodotti alimentari spinge i consumi con effetti positivi sui redditi delle famiglie piu’ bisognose e sulla produzione Made in Italy. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all’ipotesi di riduzione dell’Iva all’esame del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si tratta – sottolinea la Coldiretti - di una misura importante per aiutare il numero crescente di famiglie che si trova in difficoltà anche per l’acquisto di beni essenziali ma anche per risollevare settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid dal vino alla birra artigianale, dalla carne al pesce. La spesa alimentare – conclude la Coldiretti – è la principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un elemento importante per la ripresa dell’economia.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK