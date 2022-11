Contoterzisti a Eima International

Anche quest’anno l’Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali - UNCAI è presente con uno stand a EIMA International, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio in corso Bologna. Agromeccanici, agricoltori, concessionari e costruttori di macchine agricole possono incontrare lo staff dell’associazione allo Stand D3 del Padiglione 29, facilmente raggiungibile dall’ingresso Nord oppure dall’ingresso “Michelino” del quartiere fieristico.

“Un appuntamento irrinunciabile per i contoterzisti che in Eima possono toccare con mano tutte le novità dell’agromeccanica mondiale e farsi incantare dalle nuove strade che ha intrapreso, dal digitale alla robotica, in un viaggio verso i confini della tecnologia al servizio dell’agricoltura”, illustra il presidente UNCAI Aproniano Tassinari.

“Un onore per Uncai essere presente alla kermesse. Porteremo alcuni contenuti 4.0 in collaborazione con la start up realizzata da contoterzisti per contoterzisti CTSmart 24 e con il supporto della troupe di Agrilinea Tv e di Sauro Angelini faremo conoscere il lavoro dei contoterzisti e la loro propensione all’innovazione dal campo allo stoccaggio dei prodotti all’energia”, aggiunge Tassinari.

Al termine di una campagna agraria resa difficile da un contesto globale fuori controllo, momenti di incontro e confronto come Eima International regalano un sospiro di sollievo, quasi un ritorno alla normalità: “L’augurio è che confermi la sua missione di volano per gli investimenti di cui l’agricoltura ha grande bisogno, presentando soluzioni solide per l’agricoltura e la sostenibilità delle filiere”, conclude il presidente Uncai.