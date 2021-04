Controcarne, è scontro tra Copa Cogeca e GreenPeace. La lettera aperta di Wierzbicki: pericolo carni sintetiche

Jerzy Wierzbicki, Presidente del gruppo di lavoro del Copa Cogeca sulla politica di promozione Sostegno della European Livestock Voice, assieme a Carni Sostenibili e a Somos Ganaderia, scrive una lettera aperta per far fronte agli 'attacchi' da parte dei gruppi ambientalisti che - sembra - possano mettere a rischio il mercato della carne e la sovranità alimentare dei Paesi a favore delle produzioni di carne sintetica da parte delle multinazionali che ci sono dietro. Con tanto di brevetti.

E contestano, prima di tutto, il rapporto GreenPeace, che parlava di come la Commissione Ue avesse speso "tra il 2016-2020 più di 250 milioni di euro esclusivamente per la promozione della carne e dei latticini, in sostanza il 32% del budget globale destinato alla promozione dei prodotti agricoli sarebbe

stato destinato all'agricoltura industriale”.

La verità, scrive Wierzbicki, è che "che questi 250 milioni di euro utilizzati per la promozione di carne e latticini, rappresentano, sì, il 32% del budget, ma sono in linea con il valore di mercato della produzione agro-zootecnica dell'UE che nel 2019 copriva esattamente il 38,6% dell’intera produzione. Lo stesso vale per frutta e verdura. Greenpeace afferma che solo il 19% del budget è dedicato a frutta e verdura, ma questo è in linea con il 20% della quota di mercato che questi prodotti rappresentano all’interno dell’intera produzione agricola dell'UE. Inoltre, si deve anche tenere in considerazione che in aggiunta alla politica di promozione, tra il 2017 e il 2023, sono stati allocati 150 milioni di euro extra per la promozione di frutta e verdura nelle scuole dell'UE, attraverso il programma della Commissione School Scheme".

Greenpeace afferma anche che solo il 9% dell’intero budget va al biologico. Ancora una volta, questo è del tutto in linea con la quota produzione di questi prodotti che arriva, infatti, all’8% . "La conclusione che possiamo trarne è che la promozione dell'UE rispecchia la realtà della produzione in Europa. Il motivo è semplice. Spetta agli attori economici richiedere fondi e avviare una campagna promozionale. Se i fondi venissero ridistribuiti sulla base del ragionamento di Greenpeace, verrebbero utilizzati tutti?", si chiede il Presidente del gruppo di lavoro del Copa Cogeca.

"Inoltre se seguissimo le indicazioni di Greenpeace non rischieremmo di vedere il budget dedicato alla promozione del nostro prezioso patrimonio regionale riallocato per promuovere “crocchette” vegane o “fake meat” prodotta in laboratorio?", infine scrive.

