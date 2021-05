Controcarne, il giorno in cui la Fao dice che 155 mln di persone soffrono la fame, la Commissione Ue dice che mangiare carne fa male all’uomo e al Pianeta

Il giorno in cui la Fao pubblica il rapporto sull'insicurezza alimentare, (155 milioni di persone in sofferenza) il direttore generale della DG Sante della Commissione europea dice che mangiare carne fa male alla salute e all'ambiente.

E se Claire Bury sottolinea che "tutti gli studi scientifici legano le proteine di origine animale a problemi di salute", la Fao ricorda come il primo motivo di sofferenza alimentare al mondo siano i conflitti tra i paesi.

Nel frattempo alcune multinazionali che investono sempre di più in carne sintetica, che secondo gli ambientalisti rappresenta il futuro del pianeta.

L'Indice Globale della Fame (THE GLOBAL HUNGER INDEX SCORES-GHI) è lo strumento utilizzato per misurare e tracciare in modo completo la fame a livello globale, regionale e nazionale. I punteggi del GHI si basano sui valori di quattro indicatori componenti: denutrizione (percentuale della popolazione con insufficiente apporto calorico), spreco infantile (percentuale di bambini sotto i cinque anni che hanno un peso basso per la loro altezza, che riflette la denutrizione acuta), arresto della crescita (percentuale di bambini sotto i cinque anni che hanno un'altezza bassa per la loro età, che riflette la denutrizione cronica), e mortalità infantile (tasso di mortalità dei bambini sotto i cinque anni, che riflette in parte il mix fatale di alimentazione inadeguata e ambienti malsani).

L'equazione porta a pensare che nel momento in cui un Paese dovesse perdere la propria autosufficienza (e indipendenza) alimentare e dovesse trovarsi in uno stato di guerra, sarebbe alla mercé degli eventi geopolitici. Come, d'altronde, già accaduto per l'approvvigionamento dei vaccini.