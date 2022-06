Convase, Giansanti: Fondamentale puntare su scienza e ricerca se vogliamo vincere le sfide su sostenibilità e produttività. Accelerare sulle Nbt

La posizione di Confagricoltura é abbastanza chiara e credo molto nota. Noi da sempre sosteniamo e coltiviamo l’idea di avere sempre la ricerca e la scienza applicata affianco a noi.

Non ci siamo mai fermati di dirlo e continuiamo a dirlo e addirittura abbiamo messo nello statuto di Confagricoltura “Noi crediamo nella scienza e nella ricerca” e ovviamente abbiamo bisogno di scienza e ricerca.

Paradossalmente c’era la necessità della guerra russo-ucraina per accorgerci di una cosa che da tempo tutti noi agricoltori stiamo segnalando: la difficoltà sempre più forte in Europa di accompagnare la capacità produttiva del Paese e del continente insieme a quelli che sono i frutti della ricerca e della scienza applicata.

Come voi tutti sapete, ancora oggi è impossibile provare a realizzare - se non in laboratorio - la sperimentazione sulle nbt. Come si può a questo punto pensare di dare risposte ai consumatori, cittadini e di conseguenza rispondere a quella grande domanda di produzione alimentare di qualità se non abbiamo con noi la scienza e la ricerca?

Ecco, questo è un po’ il paradosso con cui da anni discutiamo in Europa. Mentre l’Inghilterra rivede le sue posizioni sulle nbt, noi in Europa stiamo ancora a pensare cosa dobbiamo fare.

Dall’altra ci viene chiesto sempre più, anche con la strategia di un Green deal europeo, di guardare con attenzione a preservare le risorse naturali. Quindi, qualcosa che sa di mission impossible: produrre di più contenendo i fattori della produzione, guardando a un futuro migliore e andando a guardare sostanzialmente a processi di estensivizzazione.

Ecco, esattamente il contrario di tutto quello che dobbiamo fare.

Mi riallaccio agli interventi che ho sentito fino ad oggi: c’è bisogno di pragmatismo, c’è bisogno di sana realtà. Io credo che tutti noi sappiamo quello che le nostre imprese in questi giorni stanno soffrendo in ambito di coltivazione sulle colture primaverili. Ma altrettanto credo che vada fatta una riflessione rispetto anche a quelli che sono i primi dati che emergono dalle trebbiature in questi giorni, dove abbiamo delle riduzioni significative delle produzioni di cereali, delle piante protoreagginose che nessuno si aspettava francamente. Questo ovviamente deve portarci necessariamente a fare una riflessione: o prendiamo seriamente in considerazione che il cambiamento del meteo ha un effetto rilevante per la vita di tutti noi e dobbiamo accompagnarlo appunto con scienza e ricerca applicata oppure è evidente che la redditività delle aziende agricole italiane ed europee sarà fortemente condizionata. Tanto più in un contesto e in uno scenario come quello attuale di caro materie prime. E in quella direzione solamente poche aziende avranno la possibilità di continuare. Potranno produrre solamente quelle che dimensionalmente sono più grandi o paradossalmente quelle che dimensionalmente sono più piccole perché imprese familiari.

E quindi rischiamo anche di perdere una soglia importante di aziende agricole che oggi - tra le piccole e le grandi che sono la maggior parte - producono per il mercato.

In questa dimensione quindi è evidente che oggi più che mai dobbiamo tornare a parlare di ricerca, di ricerca di sementi, possibilmente italiana, ma non tanto per un aspetto di autarchia o di proprietà intellettuale del brevetto, quanto appunto per ricerca applicata e studiata su quelle che sono le caratteristiche pedo-climatiche del territorio italiano.

Come sanno i relatori in sala, noi oggi utilizziamo prevalentemente varietà studiate per altre latitudini che a volte ben si applicano in alcuni areali italiani o spesso vediamo nel caso del frumento duro delle performance eccezionali di alcune varietà un anno e poi messe invece nelle dimensioni di poter essere coltivate in vaste aree invece cambiano le performance di rendimento.

Quindi è evidente che noi dobbiamo iniziare a tornare a promuovere la ricerca italiana, le sementi italiane, ma perché solamente quelle sono create apposta per adattarsi a quello che è sostanzialmente l’areale italiano.

In quella dimensione quindi diventa importante valorizzare la ricerca e la scienza applicata, diventa importante valorizzare la scelta delle sementi certificate.

Come farlo? Qui abbiamo di fronte una serie di percorsi che possiamo fare insieme. Certamente nella definizione della politica agricola comune potrebbe essere dato un vantaggio a quelle imprese che ricorrono a sementi certificate; dall’altro dovremo immaginare che all’interno delle filiere dell’agroindustria tutte ci debba essere un x per cento sul fatturato che si genera all’interno della filiera stessa per promuovere la scienza e la ricerca applicata, perché non è compito degli agricoltori quello di promuovere ricerca. Noi siamo degli utilizzatori della ricerca, ma noi stessi ne beneficiamo. E quindi in quella dimensione è evidente che dobbiamo anche trovare un modello di finanziamento in cui i laboratori privati, la ricerca pubblica - io ricordo sempre che noi abbiamo il CREA che fu tra i precursori nell’ambito della ricerca del frumento proprio con il grano creso -, quindi sarebbe auspicabile oggi costruire un modello italiano di finanziamento della ricerca in grado appunto di dare risposte a quelle che sono le attese dei produttori, che ricordo essere sempre due: produrre di più e in maniera competitiva.