Convegno Flormart, Sgaravatti (ASSOVERDE): Bonus vede scelta inutile che ha preso tutti in giro per 5 anni

"Il problema è nella programmazione: i comuni non la fanno e diventa difficile capire cosa piantare in ambito urbano. Il verde è importante per la salute e il turismo, ma anche per l'identità delle città, che hanno peculiari caratteristiche culturali e edilizie. Lo stesso vale per le piante, che identificano i tessuti urbani. C'è poi la questione della cura del verde: il PNRR ha messo in campo molto opportunità e dovremo sfruttare il tempo a disposizione. Tutto questo ha un effetto sulla salute fisica e mentale degli abitanti, valori che rientrano nel concetto di cura del verde, un altro aspetto fondamentale. Per fare questo servono operai qualificati e chiediamo una certificazione apposita ai nostri associati. C'è poi la questione del coinvolgimento dei cittadini nella cura: si crea cultura del verde e potrebbe essere incentivata anche nelle scuole. Voglio infine parlare del bonus verde: una scelta inutile che ha preso tutti in giro negli ultimi 5 anni, perché costa più in burocrazia che benefici. Così Rosy Sgaravatti, presidente ASSOVERDE, in occasione del convegno "Green Agorà" organizzato da Flormart a Padova, durante la sessione mattutina "Il verde nel PNRR: occasione di sviluppo".