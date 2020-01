COPAGRI PUGLIA: CONCORSO INTERNAZIONALE OLIO DI FAMIGLIA, SAPERI RURALI A SCUOLA

"Saperi Rurali, l'olio in aula" si terrà giovedì 16 gennaio e avrà come protagonisti gli studenti dell'Istituto "Lanoce" di Maglie e i loro familiari: durante la giornata scolastica saranno fornite informazioni sulla qualità degli oli attraverso assaggi amatoriali degli oli extravergine d'oliva e notizie sulle modalità di produzione, trasformazione, conservazione ed etichettature degli oli. Giunto alla nona edizione, "Olio di Famiglia" non si limita a premiare il miglior olio a concorso e a sottolineare l'importanza del ruolo svolto dagli olivicoltori dilettanti come attività economica, sociale e ambientale, ma punta al coinvolgimento dei consumatori sin dalla giovanissima età per far comprendere quanto sia fondamentale saper riconoscere un olio di qualità con eventi collaterali sull'intero territorio pugliese come "Saperi Rurali, l'olio in aula" e "Dall'olio alla tavola".

