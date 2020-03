COPAGRI PUGLIA: PSR 2014-20, BENE PROROGA CONCESSA DA COMMISSIONE UE

“Ora è necessario che l’Assessorato regionale all’agricoltura faccia quadrato e metta in campo tutte le energie necessarie per fornire le risposte alle aziende agricole pugliesi che per ben tre anni sono state in attesa di ricevere quelle risorse indispensabili per far fronte alla competitività che quotidianamente devono affrontare con le imprese delle altre regioni, che sono risultate più virtuose della Puglia in termini di concessione dei finanziamenti, o con quelle degli altri paesi della UE”, conclude Battista.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK