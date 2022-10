Copagri Veneto: 8/10 a Zevio convegno “Agroenergie: il futuro del primario passa anche dal PNRR”

“La multifunzionalità dell’azienda agricola è sempre più la vera e propria chiave di volta della sopravvivenza e dello sviluppo del Primario e questo assunto ha una valenza ancora più rilevante se si pensa al grande apporto che può arrivare dal comparto in termini di agroenergie, di transizione energetica e di decarbonizzazione”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Veneto Carlo Giulietti, dando conto delle motivazione alla base dell’organizzazione del convegno “Agroenergie: il futuro del primario passa anche dal PNRR”, che si svolgerà sabato 8 ottobre, dalle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Castello del comune di Zevio, nell’ambito della 70^ Festa della mela.

“Per raggiungere gli importanti obiettivi in materia di rivoluzione energetica, che non dovranno mai rischiare di compromettere la potenzialità produttiva agricola, diventa quindi fondamentale sfruttare appieno le potenzialità dell’agricoltura e, in particolare, i fondi del PNRR, col quale come noto vengono stanziati 1,5 miliardi per l’agrisolare, 1,1 miliardi per l’agrivoltaico e 1,9 miliardi per il biometano e il biogas”, ricorda il presidente della Copagri Veneto, il cui intervento aprirà i lavori del convegno.

All’appuntamento, al quale porterà i suoi saluti il sindaco del comune di Zevio Paola Conti e a cui sono invitati a partecipare tutti gli agricoltori e gli allevatori della zona e delle regioni limitrofe, interverranno inoltre Sergio Marini e Alessandro Pierantoni, rispettivamente presidente e coordinatore tecnico nazionale di GAIA Energia, la cooperativa promossa dalla Copagri per raccogliere la sfida della transizione energetica e sostenere la produzione e il consumo delle agroenergie, i quali esamineranno e approfondiranno le grandi potenzialità legate all’utilizzo degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici.

Al termine del convegno, organizzato in collaborazione con l’assessorato all’agricoltura del comune di Zevio e con la Pro Loco Zevio, verrà offerta ai presenti una risottata tipica.