CORONAVIRUS, COLDIRETTI: 2MILA KG DI SPESA SOSPESA IN DONO A BAMBINO GESU’

Circa 2mila chili di prodotti alimentari sono stati donati dagli agricoltori di Campagna Amica alle 170 famiglie che insieme ai loro bambini lungodegenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sono arrivate a Roma da diverse parti del Paese per seguire un percorso di cure. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare il risultato della prima raccolta benefica realizzata con l’iniziativa la “Spesa Sospesa” anche grazie all’aiuto dei cittadini che hanno partecipato” donando direttamente dopo aver fatto acquisti o attraverso bonifico all’Iban IT43V0200805364000030087695. Grazie alla solidarietà sono state consegnate frutta e verdura fresca, pasta, carne, dolci e tanti altri generi di prima necessità di altissima qualità in questo periodo di emergenza che ha visto molte famiglie in grande difficoltà. L’iniziativa la spesa sospesa di Campagna Amica è sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso i cittadini che acquistano nei mercati e le fattorie di Campagna Amica o ricevono la spesa a domicilio possono decidere di donare prodotti alimentari alle famiglie più bisognose che potranno portare in tavola frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica, in accordo con i Comuni ( www.campagnamica.it ). Inoltre è possibile fare una donazione tramite bonifico e Campagna Amica provvederà con quei soldi ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose. Al momento della donazione si potrà indicare nella causale, oltre a Spesa Sospesa Campagna Amica, anche il nome, cognome e indirizzo comprensivo del comune di residenza e della provincia dove far arrivare la spesa.

