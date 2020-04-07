CORONAVIRUS, 604 NUOVI DECESSI, 3039 NUOVI CONTAGI. 1555 GUARITI

3039 contagiati nelle ultime 24 ore. 604 nuovi decessi. 1555 nuovi guariti. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile nel consueto bollettino quotidiano.
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“Libero il campo da equivoci di tutte le nature: il settore agricolo è ricompreso, e non potrebbe essere diversamente, nell’iniezione di liquidità che il Decreto garantisce a sostegno di tutto il sistema produttivo ed economico. Leggo di allarmi e interpretazioni su un testo che dovrebbe essere, per una questione di […]
“Il Governo commetterebbe un errore madornale se dovesse realmente escludere il mondo agricolo dai fondi per la liquidita’ previsti dal DL Credito sul coronavirus. Una mancanza di riconoscenza imperdonabile nei confronti di uno dei settori che stanno tenendo in piedi il Paese, sopportando le difficolta’ del mercato per non far […]
Su iniziativa del Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, i Presidenti di 10 assemblee dei parlamenti di 7 Stati membri (Francia, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia) hanno sottoscritto – in vista della riunione odierna dell’Eurogruppo e di quella che successivamente terrà il Consiglio europeo – una lettera trasmessa ai […]
3039 contagiati nelle ultime 24 ore. 604 nuovi decessi. 1555 nuovi guariti. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile nel consueto bollettino quotidiano.
“Il Coronavirus ha fatto venire tutti i nodi al pettine. In queste ore decisive per il futuro dei singoli paesi ci si sta giocando anche il futuro dell’Unione europea in quanto istituzione e in quanto progetto comunitario. E l’emergenza ha evidenziato tutti i limiti dell’Europa. Con una certa reticenza da […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
CORONAVIRUS, DL CREDITO, ROLFI: ERRORE MADORNALE ESCLUDERE AZIENDE AGRICOLE. BUROCRAZIA NON PUO AVERE PRIORITA’
PESCA, ROLFI: APPROVATA DISCIPLINA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI BACINI LOMBARDI
TABACCO, CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: BUONA NOTIZIA PER SETTORE REGIONE. I DATI
CORONAVIRUS ASSESSORE PAN, LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE DEL PRIMARIO, REGIONE VENETO ALLARGA OMBRELLO DELLE GARANZIE BANCARIE
AGRICOLTURA: PAN, “VENETO LAVORO DISPONIBILE AD ATTIVARE PROCEDURA PER INCONTRO AZIENDE-DISOCCUPATI PER LAVORO STAGIONALE NEI CAMPI”
DA REGIONE E. ROMAGNA NUOVE MISURE A SOSTEGNO AGRICOLTURA. 15MLN PER RISTRUTTURAZIONE VIGNETI
COPAGRI LOMBARDIA: CORONAVIRUS, SUINICOLTURA IN GRANDE DIFFICOLTÀ; CROLLANO VENDITE AFFETTATI E PRODUZIONI DOP
AGRICOLTURA REGIONE VENETO: FORMAZIONE A DISTANZA PER IL PSR 2014-2020
CORONAVIRUS. REGIONE VENETO RENDE DISPONIBILE SPAZIO WEB PER OPEN INNOVATION
SUINICOLTURA, REGIONI LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA: FILIERA COMPATTA PER DIFESA MADE IN ITALY
CACCIA, ROLFI: APPROVATO RINVIO DI TUTTE LE SCADENZE. PROVVEDIMENTO CONCORDATO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN, DISOCCUPATI NEI CAMPI IPOTESI ALLO STUDIO IN VENETO, IN ACCORDO CON CENTRI IMPIEGO, ORGANIZZAZIONI AGRICOLE E PARTI SOCIALI
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN, DISOCCUPATI NEI CAMPI IPOTESI ALLO STUDIO IN VENETO, IN ACCORDO CON CENTRI IMPIEGO, ORGANIZZAZIONI AGRICOLE E PARTI SOCIALI
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: NON C’È PIU TEMPO, NON CI SONO BRACCIA PER LAVORARE I CAMPI
COPAGRI PUGLIA: CORONAVIRUS, AGRICOLTORI DENUNCIATI DALLE FORZE DELL’ORDINE MENTRE SI RECANO NEI PROPRI FONDI
EMERGENZA IN AGRICOLTURA PIEMONTE: PER LA MANODOPERA, PRIORITA’ ANCHE AGLI ITALIANI
PIANO REGIONE CAMPANIA, CONFAGRICOLTURA: BENE 79 MLN PER AGRICOLTURA
UCI PUGLIA DONA 500 CONFEZIONI DI PASTA SVEVO ALLA PROTEZIONE CIVILE
TRASPORTI, ASSESSORI PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, LIGURIA E FVG: DA FS VOGLIAMO MAGGIORE CHIAREZZA SU INTERVENTI PREVISTI
CORONAVIRUS PRESIDENTE ZAIA DICHIARA STATO DI CRISI IN VENETO PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA
CIMICE ASIATICA, ROLFI: QUESTA PRIMAVERA PRIMI LANCI DI VESPA SAMURAI IN 25 SITI LOMBARDI
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN, DAL GOVERNO SINORA SOLO BRICIOLE, SERVE UNA GRANDE INIEZIONE DI LIQUIDITÀ
EMERGENZA SICCITA’ – DATI OSSERVATORIO ANBI – A RISCHIO IL GIACIMENTO ALIMENTARE DEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN, VOUCHER BOCCIATI UNA SCONFITTA DEL BUON SENSO. EVIDENTEMENTE I PARLAMENTARI NON HANNO CAPITO CHE SIAMO IN EMERGENZA
POMODORO NORD ITALIA – CONTRATTI OK E PROGRAMMAZIONE RISPETTATA GRAZIE ALLA FILIERA CHE LAVORA PER PORTARE IL CIBO IN TAVOLA
CORONAVIRUS, COOPERATIVA AGRICOLA BRESCIANA DONA BANCALI DI LATTE AGLI INDIGENTI
TOSCANA, REMASCHI: QUESTIONE MUKKI DECISIVA PER FUTURO SETTORE LATTE
PAN, BENE INTERVENTO SU FILIERA MAIS, IN VENETO PRIMO ACCORDO-QUADRO TRA PRODUTTORI E TRASFORMATORI PER CONTROLLO PREZZI E QUALITA’
CIA PUGLIA: AL DANNO LA BEFFA, AGRICOLTORI MULTATI INGIUSTAMENTE
CONFEURO: CORONAVIRUS, AGRICOLTURA PUGLIESE IN GINOCCHIO. IMPIEGARE SUBITO MANODOPERA LOCALE
CORONAVIRUS, LA REGIONE PIEMONTE PROPONE IL PATTO DEL LATTE E INVITA PRODUTTORI E INDUSTRIE ALLA COESIONE E AD ESTENDERE AL 31 MAGGIO ACCORDI IN VIGORE
WELFARE PIEMONTE, CAUCINO: AGIRE PRIMA POSSIBILE CON MISURE ANTI CRISI PER SOSTENERE LE NUOVE POVERTÀ
CACCIA REGIONE VENETO PROROGA AL 31 MAGGIO TERMINI PER ISCRIZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI, AUTORIZZAZIONE AGLI APPOSTAMENTI E RINNOVO ASSEMBLEE
PESCA, ASSESSORE PAN LA REGIONE IN CAMPO CON TUTTI GLI STRUMENTI POSSIBILI PER EVITARE LA CRISI DEL SETTORE
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, ROLFI: DALLA REGIONE ALTRI 2 MILIONI ALLE COMUNITÀ MONTANE
BONIFICA ASSESSORE PAN, CANTIERI PER RISPARMIO IDRICO AL LAVORO, BENE IMPEGNO DEI CONSORZI. RATEIZZARE I RUOLI PER I CONTRIBUENTI AGRICOLI
MIPAAF, BELLANOVA: “LE IMPRESE AGRICOLE RIENTRANO NEL DECRETO LIQUIDITÀ”
CORONAVIRUS, DL CREDITO, ROLFI: ERRORE MADORNALE ESCLUDERE AZIENDE AGRICOLE. BUROCRAZIA NON PUO AVERE PRIORITA’
CORONAVIRUS, LETTERA CONGIUNTA DEI PARLAMENTI DI FRANCIA, ITALIA, SPAGNA, GRECIA, PORTOGALLO, LUSSEMBURGO E SLOVENIA A ISTITUZIONI UE: SOLIDARIETÀ E CONDIVISIONE
CORONAVIRUS, 604 NUOVI DECESSI, 3039 NUOVI CONTAGI. 1555 GUARITI
ANP CIA: OLTRE DUE MILIONI DI PENSIONATI A RISCHIO INDIGENZA
DL LIQUIDITA’: COLDIRETTI, SU PRESTITI AGRICOLI SERVE SCUDO ISMEA
FLOROVIVAISMO, TUTTO IL COMPARTO COESO PER AFFRONTARE EMERGENZA
PESCA, ROLFI: APPROVATA DISCIPLINA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI BACINI LOMBARDI
TABACCO, CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: BUONA NOTIZIA PER SETTORE REGIONE. I DATI
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: ANNUNCIO BAT SU ACQUISTO DI TABACCO ITALIANO DECISIVO PER IL FUTURO DELLA FILIERA
MIPAAF, PUBBLICATI I REPORT CANTINA ITALIA E FRANTOIO ITALIA STRUMENTO FONDAMENTALE PER PREVENIRE PRATICHE SLEALI E SPECULAZIONI
CORONAVIRUS ASSESSORE PAN, LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE DEL PRIMARIO, REGIONE VENETO ALLARGA OMBRELLO DELLE GARANZIE BANCARIE
L’EDITORIALE DI RAZZANTE: SANZIONI SI TRADUCONO IN MULTE DA PAGARE? BASTA CHE NON COLPISCANO CHI LAVORA PER IL PAESE
DL CREDITO, MARTINA: GARANTIRE LIQUIDITÀ ANCHE A SETTORE AGRICOLO
AGRINSIEME: CORONAVIRUS, AGRICOLTORI ESCLUSI DA DL LIQUIDITA’
CORONAVIRUS, TRILLA, OSPEDALE CLINIC BARCELLONA: DA ITALIA E SPAGNA MISURE SOLIDE MA NESSUNO HA RISPOSTA GIUSTA. VACCINO UNICA SOLUZIONE CONTRO IL VIRUS
AGRICOLTURA: PAN, “VENETO LAVORO DISPONIBILE AD ATTIVARE PROCEDURA PER INCONTRO AZIENDE-DISOCCUPATI PER LAVORO STAGIONALE NEI CAMPI”
DA REGIONE E. ROMAGNA NUOVE MISURE A SOSTEGNO AGRICOLTURA. 15MLN PER RISTRUTTURAZIONE VIGNETI
PUBBLICATE SUL SITO DEL MIPAAF LE “LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI CURA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI”
CORONAVIRUS, L’ABBATE, MIPAAF: IL MONDO AGRICOLO DEVE POTER ACCEDERE IN MANIERA DIRETTA AL FONDO DI GARANZIA
DL CREDITO, ESCLUSE AZIENDE AGRICOLE: NON PRESENTANO BILANCIO E QUINDI SONO FUORI. TENSIONI NEL GOVERNO
MANODOPERA AGRICOLA, UILA: DARE PRECEDENZA A NOSTRI DISOCCUPATI
MIPAAF, BELLANOVA IN VISITA AL BANCO ALIMENTARE DI APRILIA: EMERGENZA ALIMENTARE PRIORITA’ INDISCUTIBILE
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, BENE 100MILA STAGIONALI RUMENI NEI CAMPI
CENTINAIO, LEGA: GOVERNO TENDA LA MANO A FILIERA TURISMO E ACCOGLIENZA
AIUTI ALIMENTARI, GADDA, IV: SBLOCCO 5XMILLE GRANDE STRUMENTO PER IL SOCIALE
CORONAVIRUS, ALLEANZA COOPERATIVE: “EMERGENZA MANODOPERA, NON C’È PIÙ TEMPO, I DECISORI POLITICI CI INDICHINO SUBITO SOLUZIONI”
FOCUS CENSIS/CONFCOOPERATIVE, GARDINI: LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE E SPESA PUBBLICA PER INFRASTRUTTURE SIANO PRIORITÀ. EUROPA DIMOSTRI UNITÀ D’AZIONE
COPAGRI LOMBARDIA: CORONAVIRUS, SUINICOLTURA IN GRANDE DIFFICOLTÀ; CROLLANO VENDITE AFFETTATI E PRODUZIONI DOP
AGRICOLTURA REGIONE VENETO: FORMAZIONE A DISTANZA PER IL PSR 2014-2020
ISTAT: COLDIRETTI, IN 4 CASE SU 10 SCORTE CIBO PER PAURA PANDEMIA
CORONAVIRUS, DE CASTRO: SUL TAVOLO FONDO AGRICOLO EUROPEO E ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO
CONFEURO: CORONAVIRUS, GARANTIRE DIGNITA’ E DIRITTI AI LAVORATORI AGRICOLI IN PRIMA LINEA
EMERGENZA MANODOPERA NELLE CAMPAGNE: CON ‘AGRIJOB’ CONFAGRICOLTURA FA INCONTRARE DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
CORONAVIRUS. REGIONE VENETO RENDE DISPONIBILE SPAZIO WEB PER OPEN INNOVATION
CORONAVIRUS: A PASQUA NIENTE AGRITURISMO PER 1 MLN DI PERSONE COLDIRETTI, E I CUOCHI CONTADINI PORTANO LA CAMPAGNA A TAVOLA
FOCUS CENSIS/CONFCOOPERATIVE: DUE ANNI PER TORNARE AI LIVELLI GENNAIO 2020, SI COMINCI CON IL SALDARE I DEBITI PA
CORONAVIRUS, IN CDM OK A 400 MLD DI LIQUIDITA. IN TUTTO DIVENTANO 750 MLD LE RISORSE IN CAMPO. LO STATO HA FIDUCIA NELLE IMPRESE MADE IN ITALY
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
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