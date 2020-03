CORONAVIRUS, BELLANOVA: PRIORITA E’ GARANTIRE PIENO FUNZIONAMENTO FILIERA ALIMENTARE

"Ho incontrato poco fa in videoconferenza i rappresentanti della grande distribuzione organizzata italiana (Coop, Conad, Federdistribuzione): li ho voluti ascoltare per essere ulteriormente aggiornata sulle nuove criticità che stanno incontrando nell'affrontare con le loro aziende la situazione, per capire come risolvere i problemi che stanno riscontrando e quali migliori risposte dare nel breve periodo per rispondere alle difficoltà economiche dovute all'emergenza coronavirus. Obiettivo tassativo, per quanto mi riguarda, è garantire il pieno funzionamento della filiera alimentare, dalla produzione alla distribuzione. Farlo nell'interesse dei cittadini che devono poter continuare a fare la spesa con la massima tranquillità, sapendo che non troveranno gli scaffali vuoti. E farlo anche nell'interesse delle imprese, che devono poter continuare a lavorare ed a dare lavoro, sapendo che il momento è difficile, che verremo loro incontro ma che quando tutto passerà ci saranno le condizioni per rialzarsi. E infine farlo compatibilmente con la gravità della situazione, perché la priorità è e deve rimanere la salute dei cittadini". Così la Ministra BELLANOVA su Facebook

