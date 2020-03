CORONAVIRUS: COLDIRETTI, VINITALY STRATEGICO CON RECORD EXPORT VINO

Dopo il record storico fatto segnare dalle esportazioni di vino che hanno raggiunto i 6,43 miliardi nel 2019, il Vinitaly puo’ segnare il momento della riscossa del Made in Italy nel mondo una volta superata l’emergenza Coronavirus. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la volontà di Veronafiere di mantenere l’appuntamento del Vinitaly al 14-17 giugno. Un segnale di ottimismo per il settore che – sottolinea la Coldiretti – è un importante elemento di traino per l’intero Made in Italy. Il vino nel 2019 – precisa la Coldiretti - si classifica come il prodotto agroalimentare piu’ esportato nel mondo con un aumento del 3,1%. Bisogna ricostruire un clima di fiducia nei confronti del marchio Made in Italy che – sostiene la Coldiretti - rappresenta nell’alimentare una eccellenza riconosciuta sul piano qualitativo a livello comunitario ed internazionale. E il Vinitaly – conclude la Coldiretti - è l’appuntamento fieristico dell’agroalimentare italiano piu’ atteso e partecipato da istituzioni, stakeholder e operatori di mercato.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK