CORONAVIRUS, ECCO IL DECRETO DI PALAZZO CHIGI: L’ITALIA SI FERMA

Parla di dimensione sovranazionale il dpcm di Palazzo Chigi per far fronte al Coronavirus. Per cui - si legge nella bozza di cui AGRICOLAE è venuta in possesso e in questo momento al vaglio del Cdm - che è "ritenuto necessario individuare ulteriori misure attuative del decreto legge del 23 febbraio". Per cui, di concerto, "si decreta, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus sul territorio nazionale la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi speciali, per il personale sanitario e il personale che gestisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità;

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK