CORONAVIRUS, GOVERNO NON ESCLUDE RIAPERTURA SCUOLE A SETTEMBRE PUNTANDO SULL’E-LEARNING. MA NON VALE PER PERSONALE ISTITUTI E UNIVERSITA AGRARIE E VETERINARIE

Per ora, per la data di riapertura delle scuole (che per il momento è prevista per i primi di aprile ma già si parla di dopo Pasqua), sono stati stanziati 43,5 milioni per la pulizia straordinaria dei locali ma da quanto apprende AGRICOLAE sembrerebbe che il governo non escluda (e stia già valutando) l'ipotesi dell'eventuale estensione della chiusura delle scuole fino a data da destinare, presumibilmente fino alla riapertura di settembre. Puntando tutto sulla didattica a distanza.

Il decreto Cura Italia stanzia circa 85 milioni di euro per il potenziamento delle attività di didattica a distanza. Obiettivo è incentivare la formazione dei docenti riguardo alle nuove metodologie di e-learning. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado saranno assunti dei nuovi assistenti tecnici così da supportare questo tipo di attività così importante visto il periodo di sospensione delle lezioni in sede.

Questo non vale per il personale delle Università, istituti di ricerca o scuole che hanno delle esigenze specifiche, come la cura di alcuni animali (nel caso delle aziende agrarie e veterinarie). In quel caso qualcuno dovrà occuparsene.