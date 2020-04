CORONAVIRUS, LA REGIONE PIEMONTE PROPONE IL PATTO DEL LATTE E INVITA PRODUTTORI E INDUSTRIE ALLA COESIONE E AD ESTENDERE AL 31 MAGGIO ACCORDI IN VIGORE

“La pandemia Coronavirus sta causando gravi preoccupazioni anche nel comparto lattiero-caseario, determinando scontenti tra le parti: un momento non sicuramente adatto per fare valutazioni e creare nuovi accordi. In questo momento di piena emergenza Coronavirus risulta fondamentale mantenere la stabilità per il comparto lattiero-caseario e quindi si ritiene di buon senso rimandare le valutazioni delle condizioni del conferimento e ritiro del latte. Per questo la Regione Piemonte ha proposto di prolungare gli accordi in vigore per altri due mesi”.

