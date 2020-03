Il Made in Italy ha un potenziale alleato contro il Coronavirus: il Lisozima. Tanto che - da quanto ha potuto verificare AGRICOLAE - il ministero delle Politiche agricole - MIPAAF -, tramite l'ICQRF, ha chiesto al Consorzio del Grana Padano - prodotto da latte crudo a cui viene aggiunto il caglio, il lisozima e infine il sale - di "reperire lisozima perché parrebbe che 1,5 grammi al giorno - diviso tra mattina, pomeriggio e sera - per 5 o 7 giorni al mese sciolti in un bicchiere d'acqua possano essere assai utili contro le infezioni e soprattutto perché è una proteina naturale e non di sintesi chimica".

Il Mipaaf ha pregato il Consorzio di recuperarne in quantità e di inviarlo a via Venti Settembre. Cosa che - da quanto si apprende - è stata fatta tramite corriere per far fronte a un momento difficile che sta vivendo il Paese.

La faccenda - di cui AGRICOLAE ha saputo indirettamente tramite circolari interne recapitate in redazione - è accaduta una settimana fa.

"Si tratta di un farmaco di vecchia data sempre stato in commercio ma che aveva poca attenzione da parte dei medici. Da tre settimane le richieste sono aumentate in maniera esponenziale", spiega ad AGRICOLAE Giovanna Caccia, della Spa - Società Prodotti Antibiotici, l’unica azienda italiana a produrre il Lisozima in farmaco. La Spa produce il Lisozima dagli anni Cinquanta sviluppando il principio attivo scoperto da Fleming attraverso un processo di estrazione e produzione messo a punto in house. "Per ora non siamo stati contattati direttamente dalle istituzioni", prosegue. "Ma abbiamo avuto un incremento di richieste da parte dei grossisti che riforniscono anche gli ospedali".

Nelle farmacie, da quanto si è potuto verificare - è già quasi impossibile fare ordinazioni del farmaco in questione in quanto "non più disponibile". "Tutti i depositi sono vuoti", spiegano le farmacie contattate da AGRICOLAE .



"Tutte le scorte sono esaurite", precisano dall'azienda farmaceutica. "Essendo catalogato come 'farmaco' ci sono procedure di produzione di buona fabbricazione molto complesse e lunghe che non possono essere bypassate. Stiamo facendo di tutto per incrementare la produzione a fronte di una incrementata richiesta".

Il concetto semplificato, spiegano dall'azienda, è che "il lisozima è un enzima litico (la lisi è la morte della cellula) in grado di distruggere la capsula proteica dei virus facendo in modo che questi non si riproducano. Tutto in maniera naturale".

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la scheda tecnica inviata dall'azienda.

rcp-lisozima-2015-MKT

"Pertanto è un fattore naturale dell'immunità aspecifica cellulare ed umorale ad azione antivirale, antibatterica ed immunomodulante", precisano ancora dall'azienda per maggiore chiarezza. "È uno dei bracci armati del sistema immunitario. Infatti è presente naturalmente nella saliva, nelle lacrime, nel sudore, e nel latte materno, proprio come prima barriera protettiva al fine di evitare infezioni e l'attacco di agenti patogeni".

Si legge infatti nel foglio illustrativo della versione farmaceutica che rientra nella categoria farmacoterapeutica: "antivirale per uso sistemico".

Il Lisozima, scoperto nel 1922 dallo stesso ricercatore che scopri la penicillina, Alexander Fleming, è un'enzima presente in tessuti animali dotato di forte attività battericida. E' infatti in grado di ledere la parete batterica dei batteri atattraverso la catalizzazione dell'idrolisi del legame beta 1,4 tra l'acido N-Acetilmuramico (NAM) e la N-acetilglucosamina (NAG) che sono la componente principale del peptidoglicano.

È abbondantemente presente in numerose secrezioni animali e umane come le lacrime (fanno eccezione quelle dei bovini). Soprattutto nel latte materno. Si trova in concentrazioni elevate anche nell'albume d'uovo.

Il Lisozima, legandosi alla superficie batterica, ne riduce infatti la carica elettrica negativa superficiale, rendendo più facile la fagocitosi del batterio, prima che intervengano le opsonine del sistema immunitario.

Non c'è nessuna evidenza scientifica pubblicata che questo possa rappresentare la soluzione al Coronavirus, salvo andando a cercare a tappeto nella letteratura scientifica.

Dallo studio pubblicato sulla il 5 settembre 2019 sulla BMC Veterinary Research da Joanna Małaczewska, Edyta Kaczorek-Łukowska, Roman Wójcik, and Andrzej Krzysztof Siwicki dal titolo "Antiviral effects of nisin, lysozyme, lactoferrin and their mixtures against bovine viral diarrhoea virus" emerge che il Lisozima, mischiato con la Nisina e la Lactoferrina è attivo nei vari stadi dell'infezione e dimostra un forte effetto antivirale intervendo sui livelli di RNA virali, il dna del virus. Lo studio è stato conseguito sulla diarrea virale dei bovini.

Negli anni passati molti lavori dimostrano che il Lisozima "ricombinante" - vale a dire riprodotto da colture batteriche - ha effetto su alcuni virus come quello dell'Herpes e dell'HIV. La ricerca dal titolo "The Effects of the Recombinant CCR5 T4 Lysozyme Fusion Protein on HIV-1 Infection" è stata pubblicata su PLOS ONE l'8 luglio del 2015 a firma Qingwen Jin, Hong Chen, Xingxia Wang, Liandong Zhao, Qingchen Xu, Huijuan Wang, Guanyu Li, Xiaofan Yang, Hongming Ma, Haoquan Wu, and Xiaohui Ji.

Inoltre da uno Studio del 2018 emerge che il Lisozima viene usato assieme ad altri componenti come lavaggio polmonare per infezioni batteriche gravi.

