CORONAVIRUS, MAGORNO(IV): “STOP A TRASPORTI SICILIA RISCHIA DI ESSERE FATALE PER LA CALABRIA. NO A REGIONI DI SERIE A E SERIE B”

“La sospensione dei collegamenti per la Sicilia firmata dalla Ministra De Micheli sancisce, di fatto, che i collegamenti ordinari si fermano in Calabria. È il momento di reagire perché questa misura rischia di rivelarsi pericolosa per la nostra regione che, come sottolineato a più riprese, è quella maggiormente esposta a una eventuale ondata di casi di Coronavirus. È una situazione che non ci auguriamo, ma è necessario adottare ogni iniziativa per proteggere il nostro territorio. Per questo è necessario uniformità anche per regolare gli accessi ai territori. Non c sono regioni di serie A e di serie B”.

