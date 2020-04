CORONAVIRUS, MANZATO, LEGA: SU VOUCHER AGRICOLTURA GOVERNO GETTA BENZINA SUL FUOCO

Roma, 2 apr - "Il governo giallorosso getta benzina sul fuoco. Ostinarsi a non semplificare i voucher per il lavoro in agricoltura nel decreto Cura Italia, in un momento drammatico di emergenza come questo, significa non solo annientare il Made in Italy ma avere presto anche gli scaffali vuoti nei supermercati. Parliamo di uno strumento particolarmente prezioso in questa fase così difficile per il nostro Paese. Consentirebbe a tante persone rimaste a casa senza lavoro e a tanti studenti di poter integrare il proprio reddito. Il lavoro di raccolta nelle campagne si fa con le braccia, non con gli algoritmi o le dirette su Facebook. Se l'esecutivo non se ne rende ancora conto se ne assuma almeno la responsabilità".

