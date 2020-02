CORONAVIRUS, MIPAAF: L’ITALIA FA BENE

“L’Italia fa bene. Chi lavora ogni giorno per produrre l’agroalimentare lo sa. Il nostro cibo è di altissima qualità e chi in questi giorni mette in discussione la qualità dei nostri prodotti deve essere messo di fronte a questa evidenza. L’Italia fa bene e i nostri controlli sulla qualità e sulla salubrità dei prodotti sono tra i migliori al mondo.” Così la Ministra Teresa Bellanova oggi in un video su facebook in occasione dell’evento “L’Italia fa bene” ospitato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali con un pranzo sociale a base di prodotti rigorosamente italiani. Bellanova ha invitato tutti i protagonisti dell’agroalimentare italiano a rilanciare sui canali social immagini e video dei loro prodotti utilizzando l’#litaliafabene: “L’Italia fa bene e invito chi ogni giorno mette competenze, professionalità e passione per fornire buon cibo e buon vino, a far conoscere le tecniche di produzione e la qualità dei nostri prodotti. Inviateci le immagini di quello che state realizzando anche in queste ore. L’Italia fa bene e dobbiamo farlo conoscere ai consumatori italiani e ai consumatori mondiali. Perché l’Italia deve continuare ad essere una grande potenza dell’agroalimentare”.

