CORONAVIRUS, IL NUMERO DA CHIAMARE? TUTTO DIPENDE DAL MEDICO DI BASE. E NIET TAMPONI, ANCHE SE SI STA MALE

Se ci si sente male, con pressione al petto, tosse secca, febbre, spossatezza, occhi lucidi e così via e si spera di poter avere un aiuto da numero preposto dalla regione Lazio, la risposta è sempre la stessa: "chiami il suo medico della mutua" oppure un inequivocabile "niente tamponi". E nel caso in cui il medico della mutua dovesse dare l'ok e avviare la segnalazione, "ci vogliono circa dieci giorni".

Unica precondizione per poter accedere a una qualche forma di assistenza è la certezza di essere venuti a contatto con qualche caso positivo. Neanche l'essere andati in metro vale la pena di essere preso in considerazione come elemento dirimente. Purtroppo la vicenda che viene raccontata non è frutto di fantasia ma della realtà di tre casi reali raccolti da AGRICOLAE. Tre persone sintomatiche (ma senza certezza di contatto con Covid) che si sono rivolte all’800.118.800 della Regione Lazio le cui testimonianze dipingono una macchina da guerra tutt'altro che oliata a puntino, specialmente se si considera che tra le indicazioni dell'Oms c'è quella di fare più tamponi possibili per circoscrivere il più possibile i contagi.

COSA FARE ALLORA?

Verrebbe da chiedersi: e allora cosa bisogna fare se ci si sente male in casa e magari si è soli? L'unica alternativa a quanto pare è quella di chiamare il 118 e farsi portare al Pronto Soccorso. "Ma solo se ha una crisi respiratoria e sta davvero male - consigliano al telefono - altrimenti rischia di venire contagiato". Anche perché se prima che vengono a casa, fra una cosa è l'altra, "passano dieci giorni" dalla telefonata. Spesso quando ormai è tardi.

“In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia. Oppure chiama il numero verde regionale” cita il sito del Ministero della Salute. Ma il numero verde regionale rimbalza la palla al medico di base o in caso di sintomi gravi al 118. E se non si è stati a contatto con casi accertati di Covid-19, sperare di ottenere un tampone, anche se in presenza di quasi tutti i sintomi, è nella pratica impossibile.

LE FAQ DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ma in parte si intuiva dalla “FAQ - Covid-19, domande e risposte” del Ministero della salute che qui cita: “L’indicazione ad eseguire il tampone è posta dal medico in soggetti sintomatici per infezione respiratoria acuta e che soddisfino i criteri indicati nella circolare del Ministero della Salute del 09/03/2020, tra cui: il contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19, la provenienza da aree con trasmissione locale, il ricovero in ospedale e l’assenza di un’altra causa che spieghi pienamente il quadro clinico”.

LE TESTIMONIANZE

Nel primo caso, una febbre a 37,2 l’operatore risponde che il tampone si fa solo in presenza contemporanea di sintomi gravi (non solo la febbre alta), e rimanda al medico curante, che può aprire un protocollo alla ASL. A sua volta la ASL, dopo un’indagine contatta il potenziale paziente e, se lo ritiene necessario, prende in carico il tampone in 24-48 ore.

Nel secondo, nonostante i sintomi più forti in contemporanea (tra cui importante tosse secca, febbre a 37,5) dopo le domande di rito (sintomatologia, date e spostamenti in aree a rischio o contatti con persone rientrate da queste aree) l’ 800.118.800 rimanda nuovamente al medico di base, e in caso di sintomi gravi al 118 o alle brutte in ospedale (ma a proprio rischio, perché c’è più possibilità di esporsi). E per la segnalazione del caso all’ASL di Roma riferiscono 10 giorni di attesa per una chiamata al paziente, in caso e per una sorveglianza. Tampone? Anche qui niente: “la cosa che fa la differenza è il link con il covid”. E se si viene a sapere successivamente di un contatto con un positivo? Occorre richiamare l’800.118.800. Ma la scheda non viene aggiornata (non è possibile anche se ci si è già registrati): se ne apre un’altra e si ricomincia la trafila, non lasciando nessuna traccia dello storico.

Anche nel terzo caso, in presenza di sintomi importanti ma in mancanza di un immediato link con casi positivi al Covid19, si rimanda al medico di base, eventualmente al 118 “solo se si ha bisogno di un’urgenza medica per respirare, mentre per il tutto il resto ci si mette in contatto con il medico di base”. E sottolinea che “il discorso cambia se c’è stato un contatto con un caso certo di Coronavirus o dalle località a rischio che mostra sintomi”. “Solo in quel caso si è attenzionati dalla ASL che semplicemente ti monitora: oltre al medico di base, quindi si è seguiti anche dalla ASL, che monitora e fa un tampone a persone che hanno storia clinica e sintomi, che in genere si scatenano in 14 giorni”. Ma se non decidono di fare il tampone, dopo il monitoraggio, lo step successivo è nel momento in cui non riesci a respirare e hai necessità di un ricovero in ospedale”. E su nuova richiesta del tampone il medico-operatore sottolinea: “Purtroppo il tampone dà anche dei falsi risultati, quindi ci guida la storia clinica e la possibilità di contatto”.

SENZA CONTATTI CON UN 'POSITIVO' AL COVID NIENTE TAMPONE

In sintesi: se non si è certi di essere stati a contatto con un positivo al Covid, nonostante i sintomi importanti, non si può fare il tampone.

Viene dunque da chiedersi quanti possano essere in totale i reali contagiati?

Un meccanismo, questo, che potrebbe rivelarsi una spirale pericolosa per chi non ha contezza di essere stato a contatto con un contagiato, a maggior ragione in presenza di casi che sono asintomatici. Perché gli asintomatici sono una base importante, come spiegava già il 13 marzo a La Repubblica l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli: “Non abbiamo avuto una sufficiente inchiesta epidemiologica sugli asintomatici, quindi il numero reale di contagiati è più alto di quello ufficiale. Non si stanno facendo abbastanza tamponi”. Da noi è molto più rappresentata la componente di asintomatici. Abbiamo più contagiati dei casi per ora accertati e la letalità è più alta perché stiamo facendo i calcoli solo su quelli sintomatici e non sulla stima globale”. All’epoca La Corea del Sud aveva un tasso di letalità dello 0,88%, mentre in Italia era del 6,6%.

A ciò si aggiungono i recenti casi di cronaca, scatenati dalla lentezza dei tamponi fatti - nonostante le ripetute richieste - quando ormai era troppo tardi o addirittura post mortem, e i recenti dati pubblicati su The Lancet che dimostrano come la mediana dell’eliminazione virale sia di 21 giorni e non di 14 giorni. Ciò, se fosse vero, vorrebbe dire che una parte di positivi in Italia circola, per quanto limitatamente, inconsapevole di essere positiva.

Un quadro in cui si inserisce anche l'allarme lanciato dal Codacons, con notizie di tamponi lampo a politici, personaggi famosi, calciatori e vip, anche se asintomatici. Il tutto mentre per gli italiani, chiusi in casa e magari con sintomi sospetti, più o meno gravi, i tamponi non ci sono o scarseggiano. Tamponi di serie A e di serie B?

Un quadro questo - deciso ai vertici - che si scosta diametralmente dal lavoro portato avanti dagli operatori sanitari in prima linea.

