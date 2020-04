CORONAVIRUS, PREGLIASCO: COLPISCE I POLMONI MA NON SI ESCLUDE COINVOLGIMENTO ALTRI ORGANI. CONTAGIO NON AVVIENE IN SPAZI APERTI. POSSIBILI NUOVE QUARANTENE

In merito alla possibilità di una diffusione aerea del virus, come sostenuto dal virologo americano Fauci in questi giorni, “sappiamo già che questo può avvenire, come in condizioni ambientali particolari, quando si producono aerosol durante l’assistenza medica, in terapia intensiva o in reparto col paziente. Questo elemento quindi c’è ma dobbiamo considerarlo nella giusta dimensione. Le goccioline respiratorie rimangono l’elemento cardine del rischio” dichiara ad AGRICOLAE Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Studi di Milano.

“Si può però escludere una trasmissione negli spazi aperti, come appunto nei campi agricoli. Il fattore fondamentale per la propagazione del virus rimane infatti la vicinanza con un soggetto a rischio, quindi il famoso metro di distanza deve essere la norma da seguire” prosegue.

In merito alla possibilità che il Covid-19 colpisca oltre ai polmoni anche altri organi in via primaria, come il fegato, è ad oggi da escludere. Ma studi maggiori serviranno a chiarire la situazione.

“Non si può sapere quanto sia il coinvolgimento successivo, potrebbe essere, stiamo testando i pazienti ma servono studi più approfonditi” afferma Pregliasco.

“Col tempo riusciremo a capire maggiormente quali sono le interazioni di questo virus con le persone e i malati. Le casistiche che io stesso seguo però non evidenziano come elemento principale il coinvolgimento di altri organi. Non si esclude che possa però avere un effetto negativo su questi, perché l’infezione quando c’è è sistemica”.

“Bisogna vedere la tempistica e quello che succederà” dichiara in merito alle diverse misure adottate da paesi come la Svezia o alle casistiche della Germania e del Giappone.

“Le misure che abbiamo preso hanno una loro scientificità, perché, come è ovvio, più chiudi meglio è. Si dovrà vedere alla fine quale soluzione sarà stata la migliore, ma molto dipende dai contesti, dalle abitudini e dagli aspetti sociologici dei vari paesi.”

“L’Italia è stata investita da uno tsunami, soprattutto in Lombardia. Rispetto ad altre nazioni abbiamo subito un contagio diffuso in epoca molto anticipata, quando la patologia era molto meno conosciuta rispetto ad oggi. In Lombardia avevamo un arrivo negli aeroporti di 20.000 persone dalla Cina ogni settimana, molte in ambito lavorativo e questo spiega anche perché è stato colpito un territorio così legato al commercio e da rapporti internazionali. Il “caso uno” in realtà non fu che il più grave tra i tanti positivi che già giravano sul nostro territorio, nella maggior parte dei casi senza però presentare sintomi” sottolinea.

“Il distanziamento sociale è la misura principale per far fronte al virus ma se non si riesce a mantenerla la mascherina aiuta. Sarebbe meglio se però la usassero tutti e non solo i positivi al Covid-19. Ognuno di noi potrebbe essere infatti portatore del virus.

Può essere poi che un uso diffuso fin dall’inizio, in tutta la popolazione, delle mascherine avrebbe ridotto il numero di contagiati ma il problema è stata la bassa quantità disponibile e son state fatte delle scelte” dichiara Pregliasco.

“Grazie alle misure restrittive non abbiamo fatto crescere in modo esponenziale la curva, riuscendo a mitigare e spalmare nel tempo la malattia. Rimarranno però sacche di soggetti suscettibili, la scommessa sarà alla ripresa del lavoro individuare i focolai e tamponarli. Come era stato fatto all’inizio, prima che l’onda ci travolgesse impedendoci di proseguire con questa sistematica esecuzione. Infatti i casi veri saranno sicuramente da moltiplicare per dieci rispetto a quelli notificati” evidenzia.

“In una fase successiva, quando arriveremo ad un azzeramento, dovremo intervenire tempestivamente ogni volta che ci sarà un focolaio, magari in ambiente aziendale.

Ci sarà necessità di modulare in modo adeguato la ripresa ed eventualmente di rimodularla spegnendo di volta in volta i focolai. Ci potranno perciò essere restringimenti e quarantene variegate. Speriamo di evitare una nuova quarantena a carattere nazionale ma non si può escludere la possibilità.”

