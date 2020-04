CORONAVIRUS, UILA: ABOLIRE SUBITO PLASTIC E SUGAR TAX

“In un contesto come quello attuale, con bar e ristoranti chiusi e il paese che deve immaginare come far ripartire l’economia quando cesserà l’emergenza” conclude Mantegazza “c’è un motivo in più perché il governo faccia marcia indietro: questo non è il momento di aumentare la pressione fiscale, anzi è necessario ridurla. Il governo colga quindi questa occasione per cancellare due tasse che rischiano in un paese stremato di creare decine di migliaia di disoccupati”.

