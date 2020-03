CORONAVIRUS VS LATTE – L’UCI DI SERPILLO CHIEDE TEMPESTIVITA’ E DETERMINAZIONE PER UN SETTORE CHE NON SI PUO’ METTERE IN STAND BY

Il fermo imposto dall’emergenza Coronavirus colpisce in modo particolarmente duro anche i produttori di latte e dei prodotti di origine animale destinati ai caseifici.

A descrivere ad Agricolae la drammatica situazione che sta vivendo il settore lattiero caseario è Giovanni Giubilini, Presidente di UCI Lombardia.

“Quella del latte è una macchina che gira a pieno regime. Sempre. E non si può interrompere come una normale attività. Il danno generato dal Coronavirus è enorme. Credo che una soluzione per ammortizzare questa crisi sia quella di fare in modo che le nostre aziende caseari acquistino soltanto latte italiano. Alcune aziende sono solite acquistarlo dall’estero, talvolta a prezzi stracciati. Chiediamo alle alte istituzioni di fare particolare attenzione anche alle speculazioni che purtroppo in questo periodo sono frequenti.

In questo scenario vedo come percorso obbligatorio quello di polverizzare la materia prima in eccedenza. Il latte in polvere può essere ricostituito come un liquido ad uso alimentare oppure diventare una componente per diverse produzioni. In pratica un semilavorato per diverse industre alimentari, in particolare quelle dolciarie.

Consideriamo che, da sempre, il mercato della polvere di latte è sostanzialmente legato alla disponibilità della materia prima e in questo momento l’Italia è costretta a buttarne tonnellate ogni giorno.

Il governo ha stanziato 6 milioni di euro per l’acquisto di latte per la relativa distribuzione gratuita alle persone più bisognose. Con queste risorse possiamo arrivare a circa 180mila quintali di latte salvato.

Lo voglio vedere come un segnale. Sicuramente etico e positivo. Ma è soltanto un piccolo passo verso un percorso molto lungo e difficile che dobbiamo affrontare tutti insieme per il bene comune.

Per Giuseppe Fumagalli, Vicepresidente UCI Lombardia: “Se il danno generato fino a questo momento è enorme, il persistere del problema per altri 15 giorni provocherà un danno irreparabile che porterà le aziende alla chiusura definitiva.

Tutte le attività connesse al settore del latte sono chiuse. Ora i decreti ci sono e la Regione si è mossa. Ma il problema è la tempestività, perché in questo momento ne stiamo buttando circa duemila quintali al giorno.

Credo che l’unica alternativa, oltre ovviamente a quella di utilizzare solo latte italiano nei caseifici, sia quello di polverizzarlo. Visto, tra l’altro, che l’Italia è un paese che importa tutto il latte in polvere dall’estero”.

Conclude Fumagalli: “È doloroso sapere che proprio questa settimana alcuni caseifici hanno ritirato tremila quintali di latte dalla Germania”.

