CORONAVIRUS, ZAIA: MISURE PIU STRINGENTI. TAMPONI A TAPPETO. VO’ ORA E’ IL POSTO PIU SANO D’ITALIA

"Ormai siamo nelle condizioni di dire quanti malati avremo in terapia intensiva domani. Le restrizioni funzionano fino ad un certo punto e non bastano". Le persone in terapia intensica sono 156 in questo momento, persone che hanno un tubo in bocca per respirare e se non lavoriamo in squadra molte altre persone ci finiranno. Abbiamo proiezioni da 400, 500, 600 persone", ha continuato ancora.

