Covid, Bellanova: no aumentare tasse ma ricchezza. Conciliare salute con lavoro. Usare Mes per colmare gap Paese. Fondo Ristorazione doppia valenza. Ma sarà un Natale ‘sobrio’

"Non abbiamo parlato di un lockdown a Natale e non si tratta di essere contrari. Si tratta di lavorare per risolvere la situazione. Ma siamo tutti consapevoli che dovrà essere comunque un Natale sobrio, visti i precedenti dell'estate". Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova intervistata da Skytg24.

"Credo che si tratti di buonsenso che appartiene a tutti i cittadini la volontà di contrastare il Covid rispettando le regole e i corretti comportamenti senza morire contestualmente di fame per motivi economici", spiega. "La battaglia che abbiamo fatto in Consiglio dei ministri è stata quella di rendere conciliabile salute e lavoro e lo svolgimento delle attività e della didattica in presenza per quanto possibile".

Poi sul governatore della regione Campania Vincenzo De Luca: "campagna denigratoria? assolutamente no. Io credo che chi svolge funzioni istituzionali non si possa permettere lo sprezzo nei confronti delle istituzioni. Sappiamo che c'è un problema del Mezzogiorno che riguarda anche le classi dirigenti. Oggi anziché fare polemica occorre trovare soluzioni".

Secondo il ministro "è necessario andare a prendere le risorse del Mes per mettere in sicurezza il Paese colmando i gap che si presentano. A partire dalla carenza di personale".

Poi Bellanova insiste sul Mes spiegando che "è da irresponsabili non attingere a risorse che possono migliorare la vita ai cittadini di tutte le regioni, da Nord a Sud. Se il Mes ci mette nelle condizioni di garantire la sanità a tutti, dobbiamo procedere subito".

"Le strutture agrituristiche danno la possibilità alle persone di vivere in maniera dignitosa rispettando le distanze", spiega poi prendendo in considerazione gli agriturismi come strutture da attrezzare per far fronte all'emergenza Covid nell'ottica dei Covid hotel proposti dal governo.

"La logica cui dobbiamo ispirarci non è aumentare le tasse ma aumentare la ricchezza per questo occorre mantenere il più possibile le attività aperte chiaramente nel vincolo dettato dalla sicurezza sanitaria".

"La filiera agroalimentare sta affrontando con grande sforzo questa fase per garantire a tutti la normalità. Il fondo Ristorazione da 600 milioni non sarà un click day, sarà un contributo erogato in base alle fatture che dimostrano di aver comprato prodotti agroalimentari made in Italy. Si raggiungono così due obiettivi: sosteniamo i ristoratori e combattiamo lo spreco alimentare. Il 45 per cento dei prodotti alimentari sono destinati infatti al mondo della ristorazione", conclude.

Poi sulla norma sull'immigrazione: "ha dato la possibilità ad oltre 200mila persone di regolarizzarsi e di attivare un contratto. Sono persone che - man mano che vengono elaborate le pratiche - ci permettono di non far marcire i prodotti nei campi e aiutano i nostri anziani. E' giusto riconoscere il diritto all'identità che si traduce anche per l'Italia nell'avere delle entrate dato che queste persone pagano le tasse, proprio in quanto regolarizzate".

Poi sull'eventuale rimpasto di governo: "vedremo nel tempo ma tutti devono percepire l'esigenza di una maggiore collaborazione, sia da parte della Maggioranza che dalla Minoranza. E non solo mediaticamente, ma sui tavoli di lavoro", spiega ancora riferendosi al coinvolgimento di Forza Italia nella stesura della Legge di Bilancio. "Occorre mettere in campo il meglio delle intelligenze per le nuove generazioni".

Infine sul rapporto con i sindacati: nel precedente governo "Renzi mi diede la delega di gestire i tavoli di crisi e ho lavorato dunque quotidianamente con le organizzazioni sindacali. Spero che anche adesso si prosegua per dare soluzioni a questo Paese".