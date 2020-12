Covid: Coldiretti, carne in provetta al ristorante, No da 75% italiani ma allevamenti colpiti da fake news continue

Tre italiani sui quattro (75%) bocciano l’arrivo sul mercato di carne sintetica ottenuta in laboratorio. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’arrivo per la prima volta nei ristoranti della carne fatta in provetta a Singapore dove l'ente di regolamentazione Alimentare, la Singapore Food Agency, ha dato il 'via libera' a “bocconcini di pollo” creati da cellule animali e prodotta in bioreattori dalla start-up statunitense Eat Just, che ha fatto sapere di aver realizzato oltre 20 cicli di produzione. Gli italiani – sottolinea la Coldiretti – sono preoccupati per le ripercussioni dell’applicazione di queste nuove tecnologie ai prodotti alimentari per le quali alle forti perplessità di natura salutistica si aggiungono quelle di carattere etico. L’annuncio – sostiene la Coldiretti - è la dimostrazione che dietro i ripetuti e infondati allarmismi sul consumo di carne c’è una precisa strategia delle multinazionali che stanno investendo su prodotti di laboratori altamente renumerativi. La notizia arriva peraltro proprio all’indomani della denuncia dell’Istat sul fatto che “il settore degli allevamenti è stato colpito in modo notevole dagli effetti della pandemia anche a causa del diffondersi di numerose fake news sull’impatto degli allevamenti intensivi, accusati di essere responsabili dei problemi ambientali del nostro pianeta e, nello specifico, della situazione pandemica attuale oltre a rappresentare un fattore di rischio per la diffusione del virus”. La disinformazione ha dunque aggravato – precisa la Coldiretti – la crisi economica dovuta al CoV-19 con la chiusura diffusa di hotel, ristoranti e catering e i limiti agli scambi commerciali. Il risultato – conclude Coldiretti - è che quasi 2 aIlevamenti su tre (63,6%) hanno avuto un impatto economico negativo dalla pandemia dovuto principalmente alla riduzione dei prezzi provocata dalle speculazioni in atto nel settore colpito pesantemente dalle fake news.

