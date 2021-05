Covid, Coldiretti: domani 8/5 il regalo green per la festa della mamma

Con la pandemia Covid è svolta green anche per il regalo della Festa della Mamma con la possibilità per gli italiani di fare le scelte giuste per salvaguardare il proprio territorio, l’ambiente e l’economia in un momento difficile per il Paese. L’iniziativa è della Coldiretti che in occasione di una delle ricorrenze più amate dà l’appuntamento nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia a partire da domani sabato 8 maggio, dalle ore 9,00 in via San Teodoro 74 a Roma dove saranno in azione i tutor per aiutare i cittadini a celebrare la Festa della Mamma nel migliore dei modi con dimostrazioni pratiche e consigli (programma completo su www.campagnamica.it ). Per tutte le mamme ci saranno inoltre omaggi floreali Made in Italy con il vademecum su come conservare al meglio piante e fiori ma anche assicurargli una “seconda vita”. La ricorrenza assume quest’anno un significato particolare poiché cade in un momento delicato di transizione con la ripresa seppur parziale delle attività e degli spostamenti e la necessità di sostenere il rilancio del Paese, a partire dai settori cardine del Made Italy. Ci sarà la possibilità di acquistare dai piante ai fiori a chilometri zero, dai dolci della tradizione contadina agli agricosmetici ma anche di partecipare ad iniziative di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà, dalla spesa sospesa di Campagna Amica all’operazione “Solo Dal Cuore” l’iniziativa promossa in tutta Italia da Donne Impresa della Coldiretti insieme ai volontari del Cuamm Medici con l’Africa. Per l‘occasione sarà presentato lo studio “La festa della mamma al tempo del Covid” con un’analisi sull’impatto della pandemia sulle scelte di acquisto degli italiani.

