Covid, Coldiretti, riaperti 360mila bar e ristoranti al chiuso

Una boccata di ossigeno per la filiera della ristorazione che – sottolinea la Coldiretti - è stata la piu’ colpita dalle misure adottate per combattere la pandemia con una perdita tra limitazioni e chiusure a singhiozzo stimata in 41 miliardi nell’anno del Covid. A beneficiarne – continua Coldiretti – è a cascata l’intero sistema della agroalimentare – continua la Coldiretti – con ben oltre un milione di chili di vino e cibi invenduti. Il via libera alla ristorazione all’interno dei locali aumenta l’ospitalità – precisa la Coldiretti – anche per sostenere il turismo nazionale e straniero con l’arrivo del green pass. 1/3 del budget delle vacanze in Italia secondo la Coldiretti viene infatti destinato all’alimentazione che rappresenta il vero valore aggiunto della vacanza Made in Italy.

