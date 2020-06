COVID, GALLINELLA: PROSEGUONO LAVORI PER #IoStoColMadeinItaly

“L’emergenza Covid-19 non ha fermato i nostri lavori per il progetto #IoStoColMadeinItaly, tanto è vero che questo nuovo appuntamento ‘E-commerce: una strada sicura per il made in Italy?’, si svolgerà virtualmente” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella. “Il video-convegno, organizzato in collaborazione con il giornalista e massmediologo Klaus Davi, in programma per martedì 23 giugno a partire dalle ore 10.30, potrà essere seguito tramite la diretta Facebook sulla mia pagina ufficiale ( Filippo Gallinella ). Il tema di questo quinto appuntamento sarà incentrato sulla valorizzazione e la tutela dei prodotti dell’eccellenza italiana, veicolati dal web: proprio per questo saranno presenti i colossi della Rete come Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Ebay, che porteranno il loro autorevole contributo riguardo alla tutela del Made in Italy nel commercio on-line, oltre che il tributo di alcune associazioni dei consumatori, come Altroconsumo e quello di un esperto di diritto commerciale nel mondo digitale. Ciò che ci raccontano i dati – prosegue Gallinella – è che fuori dall’Italia esiste una forte domanda di prodotti provenienti dal Belpaese: non a caso, un’analisi svolta su Google ci conferma una volta di più che il numero di ricerche legate al Made in Italy e alle parole chiave correlate è cresciuto del 56% tra il 2015 e il 2019, a testimonianza del fatto che il nostro Paese sia apprezzato nel mondo anche per le sue eccellenze. L’Italia, vista da fuori, è sinonimo di qualità e innovazione in settori importanti come quello dell’agroalimentare e per questo dobbiamo saper cogliere le opportunità che la Rete continuerà ad offrirci” – conclude Gallinella.

