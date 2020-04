MANODOPERA AGRICOLA, COVID METTE IN DISCUSSIONE MODELLO AGRICOLO UE. STUDENTI, CUOCHI E HOSTESS A LAVORARE NEI CAMPI MA SI PENSA A KM CORTO E PRODOTTI BASE MENO DI ‘LUSSO’

In Europa si cerca manodopera agricola e la si trova tra i nuovi disoccupati a causa dell'emergenza Coronavirus. Il risultato è che studenti universitari, cuochi, hostess si ritrovano da un giorno all'altro nei campi a fare quel lavoro che fino a poco tempo fa facevano gli europei dell'Est, ora bloccati. Nonostante i voli charter organizzati da Germania e Gran Bretagna.

E l'emergenza pandemia ha messo in dubbio il modello agricolo europeo ad alto valore aggiunto, basato su spostamenti di merci e di persone, e a scarsa automazione. Proprio a causa dei prodotti di nicchia. E si pensa a un chilometro corto e a produzioni improtate alla sicurezza alimentare più che ai buoni palati.

Caroline Goursat aveva da poco terminato l'addestramento come assistente di volo quando la Francia è entrata in un rigido blocco del coronavirus, sigillando le frontiere e sigillando gli aerei a terra. Giorni dopo, la diciannovenne si svegliava all'alba per raccogliere asparagi bianchi in una fattoria nel sud della Francia.

A riportarlo è il Wall Street Journal in merito alla crisi della manodopera agricola in Europa a causa dell'emergenza Covid19.

"È piuttosto faticoso", ha detto Goursat, che passa ora metà della sua giornata a chinarsi per raccogliere con cura gli asparagi senza staccare i loro esili germogli.

Goursat è un soldato del "grande esercito agricolo francese", migliaia di lavoratori reclutati localmente che si stanno dispiegando nei campi del paese dopo che la pandemia di coronavirus ha interrotto il flusso dei lavoratori stagionali.

Covid-19 sta stracciando i principi vincolanti dell'Unione Europea, sollevando interrogativi sulla fattibilità di un sistema economico costruito sulla migrazione senza frontiere e su un mercato unico che abbini l'offerta di lavoro alla domanda. In nessun luogo è più evidente che nell'improvviso riordino della sua industria agricola.

Normalmente sono i lavoratori provenienti dalle parti più povere dell'Unione Europea, in particolare dall'Europa centrale e orientale, a occupare i posti di lavoro nei campi. Ogni primavera saltellano il continente sugli autobus, spostandosi da una fattoria all'altra per piantare e raccogliere raccolti.

Ora, con molti confini chiusi a causa della pandemia da coronavirus, molti nell'Europa occidentale stanno ripensando alla dipendenza da bacini di lavoro lontani - e stanno guardando al lavoro agricolo tra le persone più vicine a casa.

La crisi sta mettendo sotto esame altre pratiche dell'agricoltura europea, tra cui l'uso di camion a lungo raggio per spostare il bestiame e la produzione e la crescente specializzazione delle aziende agricole su prodotti di nicchia e di lusso come l'asparago bianco.

Quando a metà marzo le frontiere e le aziende hanno chiuso i battenti, i contadini sono rimasti bloccati con colture in putrefazione che ristoranti, alberghi e altri locali colpiti dalla chiusura non compravano più.

Il continente europeo sta cominciando ad allentare i confini nazionali e a riaprire la sua economia, e gli agricoltori hanno ora bisogno di manodopera per piantare e raccogliere.

I viaggi sono ancora limitati in molte aree per i lavoratori non essenziali. In risposta alla stretta di manodopera, l'UE ha ritenuto essenziali i lavoratori stagionali, ma i paesi hanno l'ultima parola sulla possibilità di attraversare i confini e sulle condizioni in cui i lavoratori possono attraversare i loro confini.

E molti lavoratori dell'Europa centrale e orientale, dove la pandemia è meno grave, esitano a viaggiare verso i paesi più colpiti dell'Occidente, a causa del rischio per la salute, soprattutto se ciò significa affollare gli autobus.

Ewa Adam, una quarantacinquenne polacca, aveva in programma di viaggiare in autobus, passando per la Germania, nel sud della Francia per un periodo di tre mesi di lavoro agricolo che paga 8.000 euro, ovvero circa 8.700 dollari.

"Posso vivere comodamente in Polonia per un anno" con quei soldi, dice Adam.

Ma sta rimandando, in attesa che la diffusione del virus rallenti. È anche spaventata dalla possibilità di un'improvvisa chiusura delle frontiere, che la taglierebbe fuori dai familiari anziani di cui si occupa in Polonia. "Sia il confine tedesco che quello francese sono stati un problema", dice.

I contadini negli Stati Uniti potrebbero trovarsi ad affrontare una carenza di manodopera simile a quella dei visti per i lavoratori migranti provenienti dal Messico e da altri paesi più poveri. Mentre l'amministrazione Trump ha recentemente preso provvedimenti per facilitare l'assunzione di lavoratori migranti da parte delle aziende agricole, lunedì sera il presidente Trump ha detto che l'immigrazione sarà temporaneamente bloccata. L'ordine esecutivo dovrebbe includere eccezioni per i lavoratori agricoli, ma i dettagli non sono disponibili.

Gli appaltatori di manodopera che reclutano, trasportano e ospitano i lavoratori stagionali dicono che stanno controllando le temperature dei lavoratori prima di attraversare il confine tra Stati Uniti e Messico. Stanno anche potenziando i servizi igienici nei motel, negli appartamenti e nei campi di lavoro dove vivono i lavoratori, mettendo da parte le stanze per isolare i lavoratori malati.

La domanda di lavoratori agricoli stagionali è meno acuta negli Stati Uniti, perché le aziende agricole sono concentrate nelle mani di un minor numero di proprietari, che hanno abbracciato l'automazione in misura maggiore rispetto agli europei. Gli Stati Uniti coltivano una percentuale più elevata di colture sfuse, che sono più facili da piantare e da raccogliere con i macchinari.

In Europa, la manodopera a basso salario e i pesanti sussidi alimentano una rete di oltre 10 milioni di aziende agricole. La maggior parte di esse sono una frazione delle dimensioni della media delle aziende agricole americane. Invece di cereali e prodotti di base, molti si sono concentrati su colture di valore più elevato che richiedono più lavoro manuale. Questo si rivolge ai palati europei abituati allo Champagne e alla mozzarella di latte di bufala.

In molti casi, i paesi ricchi hanno difficoltà a riempire i posti di lavoro con la gente del posto, che può scegliere un lavoro con meno esigenze fisiche e una retribuzione più alta. Ma i lavoratori dell'Europa centrale e orientale sono attratti dai salari minimi in paesi come la Francia e la Germania, che sono più del doppio di quanto pagano nei loro paesi per lo stesso lavoro.

In alcuni paesi la gente ha espresso la preoccupazione che i lavoratori stranieri possano contribuire a diffondere il virus. Il sentimento anti-stranieri in generale è aumentato in alcuni paesi negli ultimi anni, soprattutto a causa dell'aumento dei gruppi nazionalisti.

Il governo olandese ha lanciato una campagna di informazione in diverse lingue per rassicurare i lavoratori dell'Europa dell'Est che sono i benvenuti nei Paesi Bassi durante la pandemia.

La Germania ha noleggiato aerei per trasportare 80.000 operai dall'Europa centrale e orientale, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione dei viaggi in autobus attraverso più paesi. I lavoratori vengono sottoposti a screening per individuare eventuali sintomi del virus al loro arrivo, compresi i controlli della temperatura, e condotti in autobus verso le fattorie, dove sono tenuti a vivere in dormitori, in condizioni di quarantena, fino alla fine di maggio.

La notizia degli aerei tedeschi ha portato all'affollamento degli aeroporti in Romania, dove i procuratori stanno ora indagando sulle società di reclutamento per aver violato le severe norme di blocco del paese. Un lavoratore rumeno è morto di coronavirus dopo essere arrivato in Germania per il raccolto.

La corsa, dicono gli agricoltori e i funzionari, dimostra la necessità di un cambiamento strutturale per garantire la sicurezza alimentare dell'Europa. Con la minaccia di un mercato unico perturbato, i paesi potrebbero avere bisogno di coltivare più prodotti di base per lo stoccaggio e produrre meno prelibatezze come gli asparagi, dicono gli agricoltori. Ciò significa anche sviluppare una forza lavoro locale o aumentare l'automazione.

"In ogni caso, dobbiamo pensare a come organizzare la catena del valore e la catena alimentare in futuro per essere sicuri di essere più resistenti", ha detto Pekka Pesonen, segretario generale dell'associazione degli agricoltori COPA-COGECA.

Parlando davanti al Parlamento europeo, il commissario UE per l'agricoltura Janusz Wojciechowski ha messo in discussione la pratica di trasportare ogni anno tre miliardi di tonnellate di prodotti alimentari e agricoli in tutto il continente.

I suinetti trasportati dalla Danimarca alla Polonia per l'ingrasso, ha detto, vengono poi trasportati per centinaia di chilometri in più per la macellazione. Questo spiega in parte il motivo per cui i camion merci sono stati ringhiati in due giorni di traffico quando i paesi hanno improvvisamente chiuso le loro frontiere, ha detto.

"E' un costo enorme. Si dovrebbe riconsiderare il modo in cui accorciamo la distanza dalla fattoria alla tavola", ha detto.

Finora l'Ue ha cercato di alleviare la crisi creando le cosiddette corsie verdi lungo le autostrade per accelerare il trasporto dei prodotti agricoli.

Il blocco ha anche aumentato i sussidi, che nel 2018 hanno raggiunto quasi 59 miliardi di euro, consentendo ai Paesi di fornire fino a 125.000 euro di aiuti di Stato per ogni azienda agricola e 800.000 euro per le aziende di trasformazione alimentare.

E i singoli Paesi si sono rivolti ad aumentare la forza lavoro nazionale.

Il governo tedesco mira ad assumere 10.000 lavoratori a livello nazionale, permettendo ai richiedenti asilo di lavorare e offrendo contratti temporanei a studenti e disoccupati.

Il Regno Unito, che è in un periodo di transizione dopo essere uscito dall'UE all'inizio di quest'anno, ha annunciato una campagna chiamata "Pick for Britain" per reclutare circa 70.000 britannici, compresi studenti e persone che sono senza lavoro a causa del virus. A seguito di una debole risposta da parte della popolazione nazionale, alcuni agricoltori hanno imitato l'esempio tedesco e hanno noleggiato aerei per portare lavoratori dalla Romania.

La Francia è il maggiore beneficiario di sussidi agricoli dell'UE e lo scorso anno ha rappresentato il 18% della produzione agricola europea. Di solito richiede 270.000 lavoratori agricoli stagionali ogni anno. I sindacati degli agricoltori dicono che la stragrande maggioranza di questi lavoratori sono stranieri.

Dall'inizio del blocco, l'attività economica nel settore agricolo è diminuita del 10%, secondo una stima dell'agenzia nazionale di statistica francese Insee.

Gli agricoltori francesi hanno lanciato un sito web dove gli operai francesi - principalmente studenti e lavoratori dell'economia dei servizi messi in panchina dall'isolamento - potrebbero candidarsi per lavorare nelle aziende agricole che hanno bisogno di manodopera. All'inizio di aprile, più di 5.000 aziende agricole avevano assunto lavoratori. Circa 280.000 persone hanno fatto domanda.

"Questa è un'opportunità per mostrare come l'interesse per l'agricoltura, un ritorno alla terra, possa stimolare i nostri cittadini", ha detto il ministro dell'Agricoltura francese Didier Guillaume.

Tuttavia, la realtà del lavoro agricolo potrebbe rendere difficile la transizione.

Cinquanta miglia a nord di Parigi, Matthieu Lucas è stato inondato da centinaia di curriculum di studenti e altre persone che volevano lavorare nella sua fattoria. Ha assunto 30 operai per aiutare a raccogliere fragole, cetrioli e pomodori.

Alcuni candidati hanno chiesto ingenti stipendi e vantaggi, come un'auto aziendale, ha detto il signor Lucas, aggiungendo: "Non ho richiamato quelle persone". Ma altri erano aperti a nuove esperienze e pronti ad allenarsi, ha detto.

La signora Adam, la migrante polacca, aveva intenzione di lavorare nella fattoria di fragole di Patrick Jouy nel sud della Francia. Invece, il contadino di 65 anni si stava dando da fare per sostituire lei e decine di altri lavoratori con assunzioni locali. Venticinque rumeni da lui reclutati erano bloccati al confine tedesco.

La stagione di raccolta delle fragole del signor Jouy è a marzo e aprile, e il prezzo della frutta ha cominciato a riprendersi dopo aver fatto un picchiata all'inizio della serrata, quando i francesi stavano facendo scorta di pasta e carta igienica. "Marzo è stato un mese catastrofico", ha detto il signor Jouy.

Delle 45 persone che il signor Jouy ha assunto in loco, 27 si sono già licenziate. Alcuni hanno trovato il lavoro troppo difficile o monotono, ha detto. Altri erano lavoratori di ristoranti che hanno accettato lavori di vendita di pasti da asporto.

"Alcuni mi hanno detto che fa male", ha detto il signor Jouy. Altri lavoratori non hanno raccolto abbastanza in fretta per ottenere un profitto per la fattoria. "Non possiamo tenere quelli che raccolgono 7 o 9 sterline all'ora", ha detto.

A est di Parigi, Annie Guichon diffidava di assumere francesi nella fattoria di asparagi della sua famiglia. "I francesi non sono molto bravi a raccogliere gli asparagi", ha detto, aggiungendo che non hanno la resistenza per lavorare piegati nei campi.

Gli asparagi sono una delle prime colture che si raccolgono in Europa, e sono apprezzati dai tedeschi e da altri nordeuropei che amano mangiarli quando i loro germogli sono bianchi.

L'asparago è anche una coltura sensibile. I contadini in Francia li piantano e li coprono con fogli neri per bloccare la luce del sole ed evitare che diventino verdi. I braccianti ritirano i fogli per raccogliere gli asparagi, e se vengono lasciati nel terreno ed esposti troppo a lungo perdono valore.

"E' complicato. Devi sapere cosa stai facendo, cosa cercare", dice Guichon.

La signora Guichon e la sua famiglia, con l'aiuto di un ex apprendista, sta raccogliendo un quarto del raccolto. Quest'anno ha intenzione di lasciare semplicemente il resto non raccolto, perché dubita che i polacchi che hanno lavorato nella sua fattoria per decenni faranno il viaggio nella zona di Parigi, l'epicentro dell'epidemia francese.

Un funzionario francese ha detto che ai lavoratori agricoli stranieri è vietato l'ingresso nel paese mentre è in vigore l'isolamento.

In un'altra fattoria di asparagi, la signora Goursat, l'aspirante assistente di volo, si stava abituando a portare un cesto che pesa circa 20 libbre una volta riempito con la verdura. Una delle sue colleghe si era recentemente licenziata, ma Charles Albrand, il suo fidanzato, le stava accanto.

Uno studente di geografia di Tolosa, il signor Albrand ha detto che la curva d'apprendimento era ripida nei campi, aggiungendo che era importante darsi un po' di ritmo. La coppia stava pensando di tornare per i futuri raccolti.

"E' abbastanza difficile", ha detto Albrand. "Ma noi lavoriamo solo la mattina e nel pomeriggio ci riposiamo".

Al loro datore di lavoro, Sylvie Rauffet, mancavano operai esperti come Manuel e Julia Fernandez, una coppia spagnola che fino ad ora andavano nella sua fattoria da Granada per 15 anni. Spesso portavano con sé la figlia, permettendo alla famiglia di raccogliere circa 1.300 libbre di asparagi al giorno.

"Forse avrebbero potuto farcela, ma non ho insistito troppo", ha detto la signora Rauffet. "Avrebbero dovuto attraversare tutta la Spagna e parte della Francia per farsi dire di tornare indietro".

