Crea, al via il progetto Aracne per il rilancio della filiera della seta italiana. INTERVENTI DI: De Carlo, Corti

Si è svolta oggi la presentazione del Progetto ARACNE, coordinato dal CREA, che coinvolge partner istituzionali e privati in tutta Europa, per il rilancio della filiera della seta italiana e la costituzione di una via della seta europea. Il progetto ARACNE, di durata triennale, è uno dei tre progetti coordinati dall’Italia e vincitori del Programma Horizon Europe (linea di intervento “Culture, Creativity and Inclusive Society”, call “Research and innovation on cultural heritage and Cultural and Creative Industries”, dedicata alla ricerca e allo sviluppo del settore culturale e creativo). È finalizzato a rilanciare in Italia e in Europa la filiera della seta, il patrimonio culturale ad essa legato e il relativo paesaggio agrario.

Di seguito gli interventi: