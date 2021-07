Crea, arriva Verdecittà: più verdi, più belle, più intelligenti per vincere le massime sfide. VIDEOINTERVISTE

Verdecittà arriva a Roma per il benessere delle città. Città più verdi, più belle, più intelligenti per vincere le massime sfide del nostro tempo: dall’inquinamento al cambiamento climatico, dal dissesto idrogeologico alla salvaguardia della biodiversità, per la difesa della salute globale della persona e del pianeta. Il verde cittadino non è solo un gradevole ornamento di arredo urbano: piante ed alberi sono elementi fondamentali per la nostra salute. L'albero è un filtro che ci permette di respirare aria pulita. Attraverso il processo della "fotosintesi clorofilliana" trasforma l'acqua e l'anidride carbonica in ossigeno, utilizzando l'energia proveniente dai raggi solari. Il fenomeno di fotosintesi coincide con la nascita della vita sul pianeta "Terra".

“E' un grande onore per Roma ospitare Verdecittà e questo magnifico allestimento botanico che ci offre l’occasione per sperimentare una immersione nel verde e acquisire maggiore consapevolezza di quanto alberi e vegetazione siano importanti per la qualità della vita urbana. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento di cui condividiamo i valori di rispetto per ambiente, biodiversità e valorizzazione delle piante del territorio. Punti focali del nostro operato volto a tutelare il patrimonio ambientale cittadino con l’approvazione del nuovo regolamento del verde urbano e a manutenerlo, curarlo e rigenerarlo con ingenti investimenti che per la prima volta Roma Capitale ha deciso di dedicare al verde” dichiara Laura Fiorini Assessora alle Politiche del Verde di Roma Capitale in occasione dell’inaugurazione della terza tappa del roadshow a Roma per Verdecittà, il progetto Mipaaf - CREA di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui benefici che il verde apporta non solo alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città.

“Abbiamo sostenuto dall’inizio questo progetto perché è il modo migliore per dimostrare quanto sia importante il bosco urbano. Un luogo quindi in cui possiamo anche dimenticare il calore delle città e dei quartieri asfittici a causa della mancanza di verde. Possiamo così capire quale sia l’importanza degli alberi e del verde in un contesto fortemente antropizzato. Questa è la linea dell’amministrazione capitolina ed abbiamo fatto grandi passi in avanti” conclude.

https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2021/07/59e35ef4-75be-4273-a324-71fe20326ef3.mp4 Oggi siamo nella capitale, a piazza S. Silvestro che riunisce la grande scultura architettonica con la natura. Una natura non solo ornamentale ma che è fonte di benessere. Ogni albero dà infatti 20/30 litri d’ossigeno all’uomo ogni giorno, e costituisce il filtro naturale dell’aria pulita che respiriamo ogni giorno”.

Così ad AGRICOLAE il presidente del Crea Carlo Gaudio

“Oggi ci troviamo a Roma dove si sviluppa la terza tappa di questo importante progetto che è Verdecittà. L’importanza di questo progetto è proprio quella di dimostrare, attraverso cinque tappe che si sviluppano in tutta Italia, quanto sia necessario e importante avere più verde nelle città per migliorare la qualità della vita.

Per avere del bel verde nelle nostre città è necessario avere delle corrette competenze e delle capacità di progettazione fondamentali. Questo è stato il motivo per cui il consiglio nazionale dei dottori agronomi ha aderito a questo progetto mettendo a disposizione le sue professionalità”.

Così ad AGRICOLAE Sabrina Diamanti, Presidente Conaf

“L’evento di oggi è la terza tappa del progetto Verdecittà, che abbiamo sviluppato insieme ai componenti del tavolo di filiera del florovivaismo costituito al ministero per sensibilizzare e divulgare la cultura del verde nei confronti dei cittadini e dell’amministrazione pubblica delle grandi città. Più del 60% della popolazione vive nelle grandi città e la qualità dell’aria e della vita è diventato un problema molto importante, che le piante possono però contribuire a risolvere con tutti i benefici che creano. Nello stesso tempo l’obiettivo è anche di far conoscere la qualità della produzione florovivaistica italiana, che è una assoluta eccellenza, e consentire alle amministrazioni pubbliche di utilizzarle per progetti futuri. Molto importante è poi il tema della manutenzione, motivo per cui è fondamentale far conoscere la professionalità delle imprese del settore”.

Così ad AGRICOLAE il dirigente del Mipaaf Pietro Gasparri