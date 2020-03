IL CREA SMENTISCE? NO, NEGA. BASTEREBBE PUBBLICARE ELENCO ASSERITAMENTE AUTENTICO IN NOME TRASPARENZA COME CHIESTO

Il CREA, dunque, smentisce. Categoricamente. Ma la nota dell'Ufficio stampa, più che una smentita appare come una negazione.

L’elenco, quello vero, non corrisponde a quanto pubblicato da Agricolae, recita la nota. Ma una smentita vera e propria dovrebbe non limitarsi a negare un assunto, bensì ripristinare la verità dei fatti. E allora perché non pubblicare l’elenco asseritamente “autentico” e tagliare definitivamente la testa al toro?

La pubblicazione dell’elenco infatti non è coperta dal segreto. Anzi la pubblicità è prevista dalla normativa vigente ispirata “alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni”. (vedi Direttiva n° 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della FP).

Il CREA, però, a quanto pare, non intende percorrere questa strada (la via maestra), ma preferisce la via laterale della negazione. Questa sì “categorica”.

D'altronde non si capisce il perché di tutta questa apprensione. Se l'elenco fosse davvero inesatto, quale pregiudizio potrebbe avere?

E perché tanto zelo da parte del Crea nel puntualizzare e nel negare nell'esprimersi in termini così categorici ma non altrettanto trasparenti?

Queste cose AGRICOLAE le ha fatte presenti al CREA con una mail di cui riportiamo il testo:

"Come richiesto da codesto Ente provvediamo alla pubblicazione integrale della

smentita da Voi chiesta in ordine alla pubblicazione dell’elenco dei candidati

partecipanti alla selezione per Direttore Generale.

Allo stesso tempo Vi chiediamo di procedere alla pubblicazione dell’elenco che Voi ritenete essere quello ufficiale in ragione del principio di trasparenza che è una delle regole per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni oltre che, ai sensi della legge 241 del 1990, di ogni procedimento amministrativo.

Ricordiamo a tal proposito la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della

Funzione Pubblica recante Linee guida sulle procedure concorsuali (registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018). La Direttiva ha lo scopo “di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l’obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni. Le presenti linee guida di indirizzo amministrativo, muovendosi nell’ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente, sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni”.

A titolo di esempio,

vi ricordiamo che per un recente concorso (settimo corso concorso per la selezione di dirigenti amministrazioni dello Stato) si legge sul sito web dell’Ente che ha bandito il concorso che “in esito alle risultanze del controllo di validità delle domande di ammissione alla procedura concorsuale, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del bando, è stato aggiornato l'elenco dei candidati” contestualmente pubblicato".

Anche perché, AGRICOLAE si è limitata a pubblicare i nomi, non i curricula degli stessi.

La nota dell’Ufficio Stampa smentisce inoltre – e sempre categoricamente – che il “CREA o un suo esponente legittimamente autorizzato” abbia fornito notizie in merito ai partecipanti alla selezione”.

Anche questa è una smentita che non smentisce Agricolae.

Non abbiamo mai sostenuto che l’elenco ci sia stato fornito in via ufficiale, cioè da un esponente CREA legittimamente autorizzato. Abbiamo detto semplicemente che l’elenco proveniva dal

CREA.

E lo confermiamo.

Lo ripetiamo: pubblicate l'elenco "vero" in nome della trasparenza. O forse c'è qualcuno che teme, in caso di un eventuale bocciatura, da non voler perderci la faccia?

Era già stato scritto:

CREA, ECCO I NOMI DEI 25 CANDIDATI A DG: VENGONO DAL MIPAAF, MIUR, CNR, INEA, ASI, INAIL, REGIONE LAZIO E UNIVERSITA

Venticinque nomi in gara per il posto da direttore generale del Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Qui di seguito AGRICOLAE pubblica i nominativi - appresi da fonte Crea - in ordine alfabetico che hanno partecipato al bando di gara. Uno di loro sarà il prossimo direttore generale del centro di ricerca più grande d'Italia per quanto riguarda l'agroalimentare con oltre duemila dipendenti. Ora il commissario ha un mese e mezzo di tempo - entro il 17 aprile - per avviare l'iter. 1. Ambrosio Giuseppe (già direttore generale del Crea e capo di gabinetto Mipaaf).

2. Battiston Roberto (già presidente Asi, Agenzia spaziale italiana).

3. Blefari Maria Grazia (dirigente della Provincia di Reggio Calabria)

4. Bonati Guido (ricercatore Crea, attivo nel campo della ricerca tra gli enti vigilati Mipaaf dai tempi dell'Inea)

5. Buttazzoni Luca (proveniente dal Crea, dal campo di ricerca Zootecnia)

6. Caputo Vito (Mipaaf)

7. Cobis Fabrizio (Miur)

8. Corona Piermaria (proveniente dal Crea, settore forestazione)I

9. Costantini Marco Arturo (proviene dal mondo dell'energia)

10. Di Fiore Giovanni (già professore di Economia aziendale alla LUISS)

11. Fusco Andrea (proviene dalla Regione Lazio)

12. Gatto Emilio (Mipaaf)

13. Grillo Santo Darko (proviene dall'Asi, Agenzia spaziale italiana)

14. Manelli Alberto (Già direttore generale INEA)

15. Marconi Lorenzo (ricercatore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, sede di Firenze)

16. Orrico Pierpaolo (proviene dal CNR)

17. Perri Enzo (ricercatore CREA, sede di Cosenza)

18. Preti Alessandro (proviene dal CNR)

19. Proietti Laura (CREA)

20. Pulina Giuseppe (Già professore di Zootecnia presso l'Università di Sassari)

21. Romito Graziella (Mipaaf)

22. Sirica Anna (proviene dal Politecnico di Bari)

23. Spinello Marco (INAIL)

24. Tasias Ilias (proviene dal dipartimento delle Politiche di Coesione)

25. Vaccari Stefano (Icqrf-Mipaaf) Tutto dipenderà ora dal migliore al netto di eventuali giochi politici. Il Movimento Cinque Stelle da quanto si apprende sarebbe interessato all'ente destinato ad assumere un ruolo centrale in un contesto economico e politico basato su innovazione, sostenibilità e green. CREA SMENTISCE: ELENCO CANDIDATI A DG NON E' QUELLO PUBBLICATO. E NON E' STATO FORNITO DA ESPONENTE LEGITTIMAMENTE AUTORIZZATO AGRICOLAE RICEVE E PUBBLICA: "Il CREA smentisce categoricamente che l'elenco dei candidati partecipanti alla selezione per Direttore Generale corrisponda a quello pubblicato sul sito Agricolae.eu in data 3 marzo 2020. Smentisce categoricamente, altresì, che il CREA, o un suo esponente legittimamente autorizzato, abbia fornito notizie in merito ai partecipanti alla selezione. Trattandosi di notizia infondata, si chiede l'immediata pubblicazione della smentita sul sito e relativamente alle altre eventuali forme utilizzate per la comunicazione, (twitter etc). L'Ente si riserva di agire legalmente nel caso in cui la smentita non sia pubblicata celermente e con eguale evidenza".

