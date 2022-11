Crea, Vaccari: zootecnia italiana sostenibile, siamo i primi in Europa. Proteine sintetiche non fanno parte del modello italiano

“Questo tema, quella della nutrizione e delle fonti proteiche, è un argomento che il Crea affronta sotto ogni aspetto, non solo dal punto di vista nutrizionale. Fondamento del Crea è la politica nazionale del governo e che il Crea stesso ha contribuito a creare col piano strategico nazionale. Questo è il documento più importante, vale 35 mld euro e reggerà le sorti agricoli del nostro paese fino al 2030. In tale documento abbiamo detto che abbiamo un modello di zootecnia sostenibile, un modello paese sostenibile perché basiamo più avanti di quello che dice l’Onu. Siamo l’agricoltura più sostenibile di questo continente. Questo vuol dire che la nostra zootecnia è già pronta per quello che dice Cop27, e questo lo affermiamo noi che siamo il Crea, con l’approvazione del governo e delle regioni. Adesso abbiamo spedito il documento a Bruxelles che lo sta per approvare.”

Così il Direttore generale del CREA Stefano Vaccari nel corso della V edizione della “Giornata della Nutrizione”, organizzata dal CREA Alimenti e Nutrizione.

“In un modello di agricoltura che si vanta di essere il più sostenibile d’Europa il legame con le attività agricole è fondamentale. Noi vendiamo il nostro modello ed è un modello in cui le proteine sintetiche non fanno parte del modello di sviluppo agricolo che il governo italiano ha approvato. La scienza va avanti e stiamo investendo 2 mln euro per laboratorio su alimentazione e nutrizione e genomica, per capire i metaboliti di queste proteine sintetiche e se l’impatto sull’uomo è lo stesso. Quando parlo di proteine coltivate intendo però quelle che nascono dalla terra, non dal laboratorio.

Il Crea, il governo e le regioni hanno fatto una scelta: il modello zootecnico italiano è sostenibile e questo non ce lo dobbiamo dimenticare.”