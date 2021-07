Crea, Verdecittà. Fiorini (Roma): Progetto fondamentale per evidenziare importanza del verde urbano. VIDEO

“E' un grande onore per Roma ospitare Verdecittà e questo magnifico allestimento botanico che ci offre l’occasione per sperimentare una immersione nel verde e acquisire maggiore consapevolezza di quanto alberi e vegetazione siano importanti per la qualità della vita urbana. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento di cui condividiamo i valori di rispetto per ambiente, biodiversità e valorizzazione delle piante del territorio. Punti focali del nostro operato volto a tutelare il patrimonio ambientale cittadino con l’approvazione del nuovo regolamento del verde urbano e a manutenerlo, curarlo e rigenerarlo con ingenti investimenti che per la prima volta Roma Capitale ha deciso di dedicare al verde” dichiara Laura Fiorini Assessora alle Politiche del Verde di Roma Capitale in occasione dell’inaugurazione della terza tappa del roadshow a Roma per Verdecittà, il progetto Mipaaf - CREA di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui benefici che il verde apporta non solo alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città.

“Abbiamo sostenuto dall’inizio questo progetto perché è il modo migliore per dimostrare quanto sia importante il bosco urbano. Un luogo quindi in cui possiamo anche dimenticare il calore delle città e dei quartieri asfittici a causa della mancanza di verde. Possiamo così capire quale sia l’importanza degli alberi e del verde in un contesto fortemente antropizzato. Questa è la linea dell’amministrazione capitolina ed abbiamo fatto grandi passi in avanti” conclude.