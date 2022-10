Crea, World pasta day: parte domani la conferenza “From Seed To Pasta”

26-29 ottobre, Centro Conferenze, Viale della Fiera, 8 - Bologna

Dal miglioramento genetico alla resistenza a malattie e patogeni, dall’aumento della produttività e delle rese alle qualità nutrizionali e salutistiche, dalla sicurezza alimentare all’innovazione tecnologica, il meglio della ricerca italiana e internazionale si ritrova a partire da domani a Bologna per un’intensa quattro giorni, dal titolo “From Seed to Pasta” dedicata agli studi e ai progetti in corso in materia di pasta e cereali, dal seme alla pasta come recita il titolo. La conferenza internazionale, coorganizzata dal CREA, rappresenta un momento di confronto tra il mondo della ricerca e i più importanti player del settore per fare il punto sulle principali novità e sulle diverse opportunità e prospettive per il futuro.

Per il CREA interverranno Stefano Vaccari, Direttore Generale, Luigi Cattivelli, Direttore di Genomica e Bioinformatica, Nicola Pecchioni Direttore di Cerealicoltura e Colture Industriali e i ricercatori: Romina Beleggia, Marina Carcea, Francesca Desiderio, Pasquale De Vita, Salvatore Esposito, Anna Maria Mastrangelo, Elisabetta Mazzucotelli e Valeria Terzi.