Crisi: Lega, indagine conoscitiva per tutela Made in Italy

“Abbiamo presentato una proposta di indagine conoscitiva alla Camera sulla promozione e la tutela del Made in Italy e sulle misure di contrasto dell’italian sounding. L’intero tessuto produttivo del Paese è in ginocchio. Di fronte alla crisi economica, di per sé già grave, non possiamo permetterci di arretrare di un solo millimetro. Occorre una tutela rafforzata per proteggere le nostre aziende e i consumatori stessi dalle aggressioni dei concorrenti extraeuropei: misure più efficaci per valorizzare e sostenere le eccellenze produttive italiane con strumenti specifici che rendano riconoscibili alcuni marchi Made in Italy in ragione del loro alto valore legato al luogo di produzione e alla rilevanza strategica che la permanenza delle strutture produttive in quel territorio assume per il Paese”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK